Skjermtid - januar 2024

2024 er her. Vi har allerede sett på hva det nye året har å by på for filmfans, men nå vender vi tilbake til et månedstema og fokuserer utelukkende på januar 2024. Det kommer en hel rekke spennende filmer og TV-serier, både på kino og på strømmetjenester, og vi har nok en gang basert våre valg på en britisk lanseringsplan, så husk å sjekke lokale lister og datoer for å sikre at du ikke går glipp av noen av disse lovende prosjektene. Med dette i bakhodet kan vi sette i gang med den første Screen Time i 2024.

Night Swim - 5. januar

Den anerkjente skrekkprodusenten Blumhouse hadde litt av et 2023. Det ble lansert noen store suksesser som Five Nights at Freddy's, Insidious: The Red Door og The Exorcist: Believer, men selv med all denne suksessen viser de ingen tegn til å gi seg. Night Swim innleder 2024 med et uhyggelig smell, og følger en familie som finner en ondskapsfull kraft lurende i svømmebassenget i sitt nye hjem.

Marvel's Echo [Disney+] - 10. januar

Marvel's Echo har byttet ut den dårlige CGI-en og det uoversiktlige multiverset med en mer dyster setting, og ser ut til å være miniserien fansen har ventet på. Serien følger Maya Lopez mens hun må ta konsekvensene av handlingene sine i New York, og vi får også se fanfavoritter som Daredevil og Kingpin komme tilbake.

Poor Things - 12. januar

Dette er nok litt vanskelig å selge for noen, men hvis du er en fan av den greske filmskaperen Yorgos Lanthimos' andre verk, kommer du sannsynligvis til å like Poor Things. Emma Stone spiller Bella Baxter, et slags kvinnelig Frankensteins monster som er ute etter å finne sin frihet og oppleve alt hun kan i sitt nye liv.

The Beekeeper - 12. januar

Hvis du setter deg ned på kino i håp om at The Beekeeper skal være en rolig, hjemmekoselig historie om en mann og hans kjærlighet til bigårder, har du uflaks. Filmen, som er en klassisk Jason Statham-actionfilm, følger vår kjære flintskalle på jakt etter hevn når det avsløres at han er en tidligere agent for den mektige organisasjonen The Beekeepers.

Self Reliance - 12. januar

Hva ville du gjort for en million dollar? Sannsynligvis mye. I tilfellet Tommy - hovedpersonen i Self-Reliance - er han villig til å sette livet på spill når han må overliste jegere som prøver å drepe ham i et dødelig spill. Vridningen? Tommy kan ikke angripes så lenge han ikke er alene, men vennene og familien hans tror ikke at spillet er ekte.

Role Play [Prime Video] - 12. januar

Når en jubileumsmiddag går fryktelig galt, finner Jack og Emma ut noen store hemmeligheter om hverandres fortid. Emma, spilt av Kaley Cuoco, er nemlig leiemorder, og i jakten på kjærligheten reiser Jack verden rundt for å hjelpe henne.

Lift [Netflix] - 12. januar

F. Gary Gray, regissøren av The Italian Job, er tilbake med et av de mest realistiske og umulige ranene som er laget på film. Kevin Hart og gjengen hans planlegger sitt hittil største ran når de forsøker å stjele en halv milliard dollar sammen med et fly mens begge befinner seg 40 000 fot over bakken.

True Detective: Night Country [HBO/Sky]- 15. januar

True Detective jager kanskje fortsatt etter dragen fra den utrolig briljante første serien, men det betyr ikke at hver nye sesong av antologiserien ikke har noe å by på. Night Country er seriens fjerde sesong, og som vanlig kan den skryte av en stjernespekket rollebesetning, gode manuskripter og et nytt, skremmende mysterium å fortape seg i.

Mean Girls - 17. januar

20 år etter at originalen definerte sin egen undersjanger av komediefilmer, er Mean Girls tilbake, med en musikalsk vri. Mean Girls er kanskje ikke like giftig som originalfilmen, men den vil garantert tiltrekke seg chick-flick-fans over hele verden.

The Holdovers - 19. januar

Det kan virke litt merkelig at en film med juletema har premiere i januar, men med tanke på den kritiske mottakelsen The Holdovers allerede har fått i USA, kan det være verdt å komme i julestemning denne måneden. The Holdovers følger en lærer på en skole som må bo hos studenter på campus som ikke har noe sted å dra i juleferien.

The Book of Clarence - 19. januar

Vi er alle på jakt etter et bedre liv, og når Clarence - en mann som har hatt uflaks - får øye på Messias, bestemmer han seg for å snu lykken og risikere alt for å følge den guddommelige veien. The Book of Clarence har en talentfull rollebesetning med blant andre LaKeith Stanfield, James McAvoy og Benedict Cumberbatch.

Griselda [Netflix] - 25. januar

Basert på livet til den beryktede kokainsmugleren Griselda Blanco spiller Sofia Vergara hovedrollen i denne Netflix-miniserien, der hun skaper et av historiens mest lønnsomme karteller.

Masters of the Universe: Revolution [Netflix] - 25. januar

I kraft av den grå hodeskallen er He-Man tilbake. Revolusjon er en oppfølger til den animerte serien Masters of the Universe fra 2021: Revelation, er Revolution en kamp mellom teknologi og makt og magi, der den nylig mekaniserte Skeletor forsøker å true Eternia med hovedkortets kraft.

The Colour Purple - 26. januar

The Colour Purple er basert på romanen fra 1982 og filmen med samme navn fra 1985, og følger Celie, en ung kvinne som møter mange vanskeligheter i livet, men som finner styrke og vennskap i det nyvunne søsterskapet med en lokal sangerinne og stedatteren hennes.

Masters of the Air [Apple TV+] - 26. januar

I denne miniserien fra krigens dager på Apple TV+ spiller Barry Keoghan, Austin Butler med flere hovedrollene som piloter på bombeflyet kjent som "Flying Fortress". Bak fiendens linjer og åtte kilometer over bakken må de kjempe mot en tilsynelatende endeløs horde av tyske jagerfly.