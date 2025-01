Skjermtid - januar 2025

HQ

Det er nytt år, og det betyr at det er på tide å vende tilbake til kinoene. Etter den vanligvis travle desemberperioden som nå er over, starter 2025 med en rekke virkelig lovende og spennende nye filmer og TV-serier, både på kino og på strømmeplattformer. Med mye å gå gjennom, la oss dykke ned i en ny episode av Screen Time.

Men før vi setter i gang, en rask ansvarsfraskrivelse igjen. Vi har basert våre valg på en britisk lanseringskalender, så husk å sjekke lokalt for nøyaktig informasjon og oppføringer.

Nosferatu - 1. januar

Finnes det noen bedre måte å starte det nye året på enn med en storfilm av Robert Eggers? Nosferatu forteller historien om den beryktede vampyren, som i sin tur er basert på Bram Stokers klassiske roman Dracula. Bill Skarsgård spiller hovedrollen og skaper et helvete for Lily-Rose Depps Ellen Hutter og ektemannen Nicholas Hoults Thomas Hutter, og i denne skrekkhistorien har regissør Eggers også fått med seg Willem Dafoe og Ralph Ineson, fra henholdsvis The Lighthouse og The Witch, og til og med The Northman.

HQ

Dette er en annonse:

Wallace & Gromit: Hevn over de fleste fugler [Netflix] - 3. januar

Aardman vender tilbake til sin mest populære og ikoniske serie i dette helt nye eventyret, der den beryktede mesterforbryteren Feathers McGraw vender tilbake til rampelyset og søker hevn mot oppfinneren Wallace og hans trofaste hundekamerat Gromit. Denne stop-motion-animerte herligheten byr på litt ekstra teft i form av den kjekke hagegnomen Norbot, samt en fargerik gruppe nordboere som lever i sine egne sjarmerende verdener.

HQ

Amerikansk Primeval [Netflix] - 9. januar

Denne Netflix-serien tar oss med til de tidlige dagene i det amerikanske vesten for å fortelle historien om en familie som kjemper for å overleve mot naturen og voldelige andre mennesker. American Primeval ber Taylor Kitschs Isaac om å avverge kulter og manipulerende landbaroner og til og med innfødte krigere, samtidig som han beskytter Betty Gilpins Sara Rowell på veien. Hvis du har vært på utkikk etter en mer jordnær og mørk western, vil du ikke gå glipp av denne serien.

Dette er en annonse:

HQ

Babygirl - 10. januar

Nicole Kidman har hovedrollen i denne erotiske thrilleren der hun spiller en toppsjef som setter karrieren og familien på spill når hun begynner å falle for og gli inn i en affære med sin unge praktikant. Babygirl Harris Dickerson spiller mot Kidman i dette prosjektet, som også har Antonio Banderas og Sophie Wilde i rollene, mens Halina Reijn er kreditert som manusforfatter og regissør.

HQ

Castlevania: Nocturne - Sesong 2 [Netflix] - 16. januar

Mens Netflix har mettet seg selv litt med sin nesten uendelige skifer av anime-videospilltilpasninger, er et av streamerens beste alternativer fortsatt Castlevania-serien og dens spinoff Nocturne. Etter den actionfylte første sesongen kommer den andre runden med episoder nå i januar, og i dem blir Richter, Annette, Edouard og Tera bedt om å møte ufattelige odds i forsøket på å redde verden fra en endeløs natt. Heldigvis får de denne gangen hjelp i form av halvvampyren og Draculas sønn, Castlevania-alumni og -ikonet Alucard.

HQ

A Complete Unknown - 17. januar

I slutten av 2023 beviste Timothee Chalamet for verden at musikaler er en del av hans styrke under hans opptreden som Willy Wonka i den herlige Wonka. Nå prøver Dune -stjernen seg på rollen som Bob Dylan i den biografiske A Complete Unknown, en film som forteller om hvordan en ung, 19 år gammel Dylan ankom New York City alene og uten mye til navn, og raskt steg i gradene og ble en global musikalsk superstjerne.

HQ

Back in Action [Netflix] - 17. januar

Det er over ti år siden Cameron Diaz bestemte seg for å trekke seg ut av rampelyset og legge sin høyprofilerte karriere som A-listeskuespiller bak seg, men nå er hun tilbake i Netflix-filmen med det passende navnet Back in Action. I Back in Action spiller duoen sammen med Any Given Sunday og Annie og Jamie Foxx, og portretterer tidligere CIA-spioner som blir dratt tilbake til sine tidligere liv når deres hemmelige identiteter blir avslørt.

HQ

Her - 17. januar

Når det gjelder regissør- og skuespillerpar, er det kanskje bare noen få som er så synonyme og langvarige som Robert Zemeckis og Tom Hanks. I Forrest Gump, Cast Away, The Polar Express, og nå sist i Pinocchio, har de to jobbet sammen utallige ganger, noe som bare vil utvides denne måneden når Here har premiere. Denne filmen er en generasjonshistorie som følger ulike familier og forteller en historie fra nøyaktig samme sted. Fra dinosaurene og helt frem til dagens stue, er dette en historie som virkelig har som mål å overleve tidens tann.

Wolf Man - 17. januar

Gotisk skrekk ser ut til å være temaet for 2025 så langt, for etter Nosferatu og i forkant av Guillermo del Toros Frankenstein senere på året, har vi nå også en ny Wolf Man film å glede oss til. Filmen kommer fra regissør og manusforfatter Leigh Whannell, og er en litt ny vri på den ikoniske historien, som dreier seg om en familie som blir fanget på en avsidesliggende gård etter å ha blitt angrepet av et usynlig dyr, et angrep som snart får faren til å forvandle seg til noe grusomt og bestialsk.

HQ

Severance - Sesong 2 [Apple TV+] - 17. januar

Den Ben Stiller-produserte og Adam Scott-ledede Severance er kanskje den mest kritikerroste serien som har debutert på den ofte fantastiske og kuraterte strømmeplattformen Apple TV+. Den kommer tilbake på nyåret, med en helt ny sesong der Mark vil forsøke å finne ut av livet sitt og hvordan det er uvanlig splittet mellom jobb og hjem.

HQ

The Night Agent - sesong 2 [Netflix] - 23. januar

Da den debuterte tidlig i 2023, tok det ikke lang tid før The Night Agent ble en av Netflix' største serier gjennom tidene, noe som utvilsomt førte til at serien raskt fikk grønt lys for en retur og også en tredje sesong. Den andre episoden kommer i år, med Gabriel Basso i rollen som en FBI-agent på lavt nivå som får i oppgave å avsløre en konspirasjon og beskytte de som ikke kan beskytte seg selv mot veltrente og farlige krefter.

HQ

The Brutalist - 24. januar

Brady Corbets The Brutalist er en tidlig kandidat til mange prisutdelinger i 2025, og er en dramafilm som kretser rundt Adrien Brodys arkitekt Laszlo Toth og skildrer livet hans mens han flykter fra etterkrigstidens Europa og forsøker å gjenoppbygge livet og arven sin i USA. Dette blir hjulpet på vei av en mystisk og velstående klient som gir Toth en jobb han aldri kunne ha forestilt seg.

HQ

Flight Risk - 24. januar

Mel Gibson er tilbake i regissørstolen for denne neste filmen med Mark Wahlberg i hovedrollen og Michelle Dockery på sidelinjen. Filmen er kjent som Flight Risk, og handler om en flygeleder som følger en rømling til rettssak i Alaskas villmark, men som blir stilt overfor enorme utfordringer når resten av mannskapet avslører at de ikke alle er den de utgir seg for å være.

HQ

Presence - 24. januar

Steven Soderberghs neste regidebut handler om en familie som hjemsøkes av et mystisk, overnaturlig vesen. Filmen er kjent som Presence, og i hovedrollene ser vi Lucy Liu, Julia Fox, Chris Sullivan og flere andre, og ser hvordan deres idylliske liv i forstedene raskt forvandles til terror når de innser at de deler hjemmet sitt med noe langt mer uhyggelig og merkelig.

HQ

Ditt vennlige nabolags Spider-Man [Disney+] - 29. januar

Den neste satsingen fra Marvel Studios' Marvel Animation -divisjon gir oss et glimt av en ny versjon av nettkjempen Spider-Man. Your Friendly Neighbourhood Spider-Man er en animert serie som tar for seg Peter Parkers skoletid og hvordan han raskt forandret seg fra å være en enkel elev til å bli en superhelt kjent over hele New York City. Med en slående animasjonsteknikk som er laget for å ligne tegneserier, er dette Disney+ sitt store tilbud i januar.

HQ

Du er hjertelig invitert [Prime Video] - 30. januar

Prime Videos store utgivelse for januar kommer i form av en komediefilm kjent som You're Cordially Invited. I denne filmen spiller Reese Witherspoon og Will Ferrell søsteren til en kommende brud og faren til en annen kommende brudgom, og de oppdager at deres perfekt planlagte bryllup faktisk har blitt dobbeltbooket. Det er unødvendig å si at kaos oppstår.

HQ

Lørdag kveld - 31. januar

Du er sannsynligvis godt kjent med sketsjkomedieshowet som alltid starter med den karakteristiske setningen "Live from New York, it's Saturday Night!" Enten du er fan av den langvarige komiserien eller ikke, vil denne filmen dykke ned i dens ikoniske historie ved å skildre det turbulente og kaotiske første showet som fant sted på midten av 1970-tallet. Med en stjernespekket rollebesetning er dette en film du ikke bør gå glipp av hvis du liker komedie og historiske historier.

HQ

Og det var det. Januar 2025 er lagt bak oss. Husk å komme tilbake om noen uker når vi vender blikket mot hva februar 2025 har i vente for film- og TV-fans på kino og strømmeplattformer.