Skjermtid - juni 2023

Mens mange av dere sikkert er på vei ut for å nyte sommersolen, gjør produksjonsselskaper og strømmetjenester over hele verden alt de kan for å holde dere innendørs. Derfor har denne måneden en rekke spennende filmer og TV-serier premiere på kinoer og strømmetjenester over hele verden.

Men før vi tar for oss disse i den siste episoden av Screen Time, tar vi en rask gjennomgang: Vi har basert valgene våre på en britisk lanseringskalender, så husk å sjekke om det finnes noen lokale lister før du går på kino.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - 2. juni

Juni starter utrolig sterkt med oppfølgeren til den enormt populære Spider-Man: Into the Spider-Verse. Spider-Man: Across the Spider-Verse. Shameik Moores Miles Morales er tilbake og har nå fått i oppgave å lære en hel hær av Spider-People hva det vil si å være en helt. Med Hailee Steinfelds Gwen og Jake Johnsons Peter som også er tilbake, ligger denne animasjonsfilmen an til å bli en av årets beste.

Transformers: Rise of the Beasts - 9. juni

Transformers: Rise of the Beasts, som utspiller seg mange år etter at Bumblebee ankom jorden, er neste del av den rebootede serien, og i denne filmen introduseres Maximals, Predacons og Terrorcons i kampen mellom Autobots og Decepticons. I denne actionfylte filmen, som tar utgangspunkt i 90-tallet, spiller Anthony Ramos hovedrollen som en mann involvert i en krig mellom mekaniske romvesener, med stemmer fra Peter Cullen, Ron Perlman, Pete Davidson, Michelle Yeoh, Peter Dinklage, John DiMaggio, Liza Koshy med flere.

Flamin' Hot [Disney+] - 9. juni

Vi har alle spist dem, men vet vi alle hvordan de ble til? Flamin' Hot er en dramatisert biografi om Richard Montañez, en vaktmester hos Frito Lay som tok utgangspunkt i sin meksikanske bakgrunn for å endre matvareindustrien i stor grad, og som til slutt skapte smaken Flamin' Hot Cheetos.

The Crowded Room [Apple TV+] - 9. juni

Apple TV+'s Det store tilbudet for juni måned ser Tom Holland tilbake i hovedrollen, og denne gangen spiller han en plaget ung mann som blir beskyldt for et mord han tilsynelatende ikke har begått. The Crowded Room er en historie fortalt gjennom et avhør, og Amanda Seyfried spiller rollen som Detective Rya, en kvinne som forsøker å løse saken før den virkelige morderen slår til igjen.

The Flash - 16. juni

Ingen kan nekte for at DC lenge har ligget på etterskudd på filmfronten, men etter de første inntrykkene å dømme er The Flash i ferd med å endre på det. Filmen, som har Ezra Miller i hovedrollen som Barry Allen, leker med dimensjoner og flere tidslinjer, og ser ikke bare Ben Affleck tilbake som Bruce Wayne/Batman, men også Michael Keaton, i tillegg til noen endringer i form av Krytopians som dukker opp sammen med de ledende heltene.

No Hard Feelings - 16. juni

Det er blitt ganske sjeldent å se komediefilmer på det store lerretet, men regissør Gene Stupnitsky slår seg sammen med Jennifer Lawrence i et forsøk på å bevise hvorfor dette ikke bør være tilfelle. No Hard Feelings ser Lawrence i rollen som en ung kvinne som får i oppgave å bryte en innadvendt ung mann ut av sine sjenerte tendenser, alt før han skal begynne på college, og som du kan forvente, åpner dette døren for en rekke sprø utflukter og sprell.

Extraction 2 [Netflix] - 16. juni

Chris Hemsworth har blitt kjent for sine actionroller, og i juni fortsetter han denne innsatsen i oppfølgeren til Netflix' Extraction. I denne filmen, som ganske enkelt går under navnet Extraction 2, er Hemsworth tilbake i rollen som Tyler Rake, som skal beskytte og hente ut en familie som er prisgitt en georgisk gangster og fanget i et livsfarlig fengsel. Når ting sporer av, blir Rake og teamet hans jaget av en hevnlysten gangster.

Hemmelig invasjon [Disney+] - 21. juni

Det har blitt litt av en sjelden vare å se en ny Marvel Studios TV-serie, men i juni får vi heldigvis nettopp det. Secret Invasion vil se Samuel L. Jacksons Nick Fury og Ben Mendelsohns Talos slå seg sammen og forsøke å stoppe skrullene som har invadert og infiltrert de høyeste regjeringene og organisasjonene i Marvel Universe. Med Don Cheadle og Cobie Smulders tilbake som Rhodie og Maria Hill, ønsker serien også Olivia Colman og Emilia Clarke velkommen til MCU.

Asteroid City - 23. juni

Med The French Dispatch bak seg er Wes Anderson allerede klar til å debutere med sin neste spillefilm, det komiske dramaet Asteroid City. Med en absurd rekke skuespillere, deriblant Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Tom Hanks, Tilda Swinton, Edward Norton, Margot Robbie, Adrien Brody, Bryan Cranston, Willem Dafoe, Steve Carell, Jeffrey Wright og mange flere, vil denne bisarre filmen utforske hvordan en stjernekikkerkongress blir forstyrret av hendelser som forandrer verden.

The Witcher - sesong 3, bind 1 [Netflix] - 29. juni

Den har fått mye kritikk og motbør, men det har ikke hindret Netflix' The Witcher fra å være et av strømmetjenestens største prosjekter. Nå i juni er serien tilbake med første del av sin tredje sesong, som er en filmatisering av boken Time of Contempt. Det blir også siste gang Henry Cavill ikler seg Geralt of Rivias ulvemedaljong og Witcher-kniv, og serien kommer i to deler, med andre del i slutten av juli.

Indiana Jones og skjebnens urskive - 30. juni

Måneden avsluttes med siste gang Harrison Ford dukker opp på filmlerretet som den ikoniske Indiana Jones. I det femte og siste eventyret med Ford med pisk og fedora slår Indy seg sammen med Phoebe Waller-Bridges Helena Shaw for å finne en mytisk gjenstand som sies å kunne endre historiens gang, før Mads Mikkelsons Jürgen Voller får tak i den først.

Enten du liker action, komedie, drama eller biografi, har juni noe for deg. For å se om juli følger etter, må du komme tilbake om en måned for neste utgave av Screen Time.