Skjermtid - juni 2024

HQ

Juni er her. Mens det for gamere betyr en jevnere måned med stort fokus på å vende tilbake til eksisterende og voksende spill, betyr det for film- og TV-fans at de blir fullstendig oversvømt av en megaliste med kommende og virkelig lovende filmer og serier som debuterer på kino og på strømmetjenester.

Som vanlig har vi basert våre valg for denne månedens Screen Time på en britisk utgivelseskalender, så husk å sjekke lokalt for nøyaktige lister og datoer. Med det unnagjort, la oss sette i gang.

HQ

Star Wars: The Acolyte [Disney+] - 4. juni

Kanskje et av de mest spennende live-action-prosjektene på Star Wars på flere tiår. Star Wars: The Acolyte går inn i uutforsket territorium ved å veve en fortelling som utspiller seg 100 år før hendelsene i Skywalker Saga. Denne serien skildrer de siste dagene av High Republic -æraen og den stadige fremveksten av Dark Side og Sith, samtidig som den kretser rundt en ny rollebesetning med karakterer som vi aldri har sett brukt før i live-action-format.

Dette er en annonse:

HQ

Bad Boys: Ride or Die - 5. juni

Will Smith og Martin Lawrence er tilbake i den morsomme og langvarige buddy cop-actionkomedien. Bad Boys: Ride or Die er den fjerde delen i serien, og Mike og Marcus må renvaske navnet til sin vanærede og nå avdøde kaptein, samtidig som de jages som rømlinger og mistenkte forbrytere av en rekke ekle og svært farlige fiender.

HQ

Dette er en annonse:

The Watched - 7. juni

Datteren til M. Night Shyamalan debuterer som spillefilmregissør her i Dakota Fanning-ledede The Watched. Filmen utspiller seg på den irske landsbygda og handler om en samling fremmede som er fanget i en bunker som fungerer som deres eneste beskyttelse mot mystiske og skremmende monstre som forfølger den omkringliggende skogen om natten.

HQ

Hit Man [Netflix] - 7. juni

Glen Powell fortsetter sin Hollywood-dominans ved å spille hovedrollen i Netflix' lovende actionkomedie Hit Man. Dette er en dramatisert gjenfortelling av den virkelige historien om en professor som jobber som leiemorder for det lokale politiet, og hvordan han blir forelsket i en tvilsom lokal kvinne, spilt av Adria Arjona, som verver seg til hans tjeneste.

HQ

The Boys: Sesong 4 [Prime Video] - 13. juni

Prime VideoDenne måneden er den populære superheltserien The Boys tilbake, og Billy Butcher og gjengen møter igjen Homelander og Vought i et forsøk på å knuse sistnevnte megakonsern. I denne sesongen vil gjengen bli viklet inn i mer politisk uro enn noen gang før, alt mens sivile spenninger fortsetter å øke midt i den voksende Starlighter-bevegelsen.

HQ

Inside Out 2 - 14. juni

Oppfølgeren til den godt mottatte Pixer-filmen fortsetter når vertsmennesket Riley går inn i tenårene og begynner å oppleve nye følelser og problemer. I denne filmen introduseres Anxiety, Envy, Embarrassment, og Ennui, og disse nye følelsene møter den tilbakevendende gjengen Joy, Sadness, Anger, Fear, og Disgust.

HQ

Sasquatch Sunset - 14. juni

Årets kanskje mest bisarre film. David og Nathan Zellners Sasquatch Sunset er en merkelig og fantastisk eventyrfilm som følger en familie av sasquatch i deres daglige gjøremål. Jesse Eisenberg, Riley Keough, Christopher Zajac-Denek og Nathan Zellner er alle med i filmen, og denne filmen inneholder ingen dialog, men baserer seg i stedet på primale grynt og stønn for å formidle fortellingen.

HQ

House of the Dragon: Sesong 2 [Max/Sky/Now TV] - 17. juni

Det er på tide å vende tilbake til Westeros i juni. Den andre sesongen av House of the Dragon vil fortsette å tilpasse Fire and Blood og fortelle historien om Dance of Dragons. Med Greens ledet av Alicent Hightower og Blacks av Rhaenyra Targaryen, vil denne sesongen se ut til å overraske og sjokkere deg med forvridde politiske plott og actionfylte fantasikamper som bare finnes i en George R.R. Martin-skapelse.

HQ

The Bikeriders - 21. juni

Tom Hardy, Austin Butler, Jodie Comer, Michael Shannon, m.fl. The Bikeriders er et stjernespekket krimdrama som kretser rundt en motorsykkelklubb i Midtvesten som vokser fra å være et sosialt miljø i en liten by til å bli en voldelig kriminell fraksjon. Filmen er skrevet og regissert av Jeff Nichols, og utforsker hvordan en av motorsyklistene må velge mellom lojalitet til klubben og partneren sin.

HQ

The Exorcism - 21. juni

Russell Crowe i en eksorsismefilm? Har vi ikke sett dette før? Jo. The Exorcism høres kanskje veldig lik ut som den nylige The Pope's Exorcist, men denne filmen er annerledes der det betyr noe. I denne filmen spiller Crowe hovedrollen som en skuespiller som under en kamp med stoffer og alkohol begynner å møte uhyggelige problemer og situasjoner som er for opprivende til å være noe annet enn overnaturlige...

HQ

Trigger Warning [Netflix] - 21. juni

Jessica Alba skal spille hovedrollen som en dyktig kommandosoldat fra spesialstyrkene som tar opp kampen mot en voldelig lokal gjeng i Netflix' kommende actionfilm Trigger Warning. Filmen handler om datteren til en bareier, som når hun kommer hjem og arver baren, havner i konflikt med den ondskapsfulle og grusomme gjengen som styrer hjembyen hennes.

HQ

The Bear: Sesong 3 [Disney+] - 27. juni (17. juli i Norge)

Jeremy Allen White vender tilbake til TV-skjermene i juni når den tredje sesongen av The Bear kommer på Disney+. Denne gangen vil gjengen på restauranten Beef nok en gang gå i strupen på hverandre i forsøket på å videreutvikle den en gang så falleferdige og skitne gatekjøkkenrestauranten til et raffinert og stilfullt spisested. Du kan selvsagt forvente deg mye kjefting og banning i de kommende episodene.

HQ

Horizon: An American Saga - Chapter 1 - 28. juni

Kevin Costner elsker virkelig westernoppsettet. I juni kommer første del av hans storslåtte og ambisiøse westernsaga, som tar for seg en 15 år lang periode som dekker årene før, under og etter den amerikanske borgerkrigen. Horizon: An American Saga - Chapter 1 er begynnelsen på dette arbeidet, en film som vil bli fulgt opp med en oppfølger som etter planen skal ha premiere rundt seks uker senere.

HQ

Kinds of Kindness - 28. juni

Regissør Yorgos Lanthimos ser ikke ut til å gi seg, og han ser heller ikke ut til å like å jobbe med noen som ikke er Emma Stone eller Willem Dafoe. I juni, etter den nylige premieren på Poor Things, er trioen tilbake i aksjon og debuterer med Kinds of Kindness, et komediedrama som forteller historien om en rekke unike karakterer. Med Jesse Plemons og Margaret Qualley i hovedrollene, er dette en film for de rene filmelskerne der ute.

HQ

A Quiet Place: Day One - 28. juni

Hva skjedde den dagen jorden ble stille? Det er nettopp dette A Quiet Place: Day One ønsker å utforske, og i denne prequel-filmen vil Lupita Nyong'o og Joseph Quinn forsøke å overleve den dagen da de blodtørstige monstrene som jakter via lyd, først gjorde sin entré på planeten vår. Denne filmen er designet som en spinoff og ikke en tredje del av den Emily Blunt-ledede, John Krasinski-skapte/regisserte franchisen, og ser ut til å være full av spenning.

HQ

A Family Affair [Netflix] - 28. juni

Den tredje av en trio store filmer som alle kommer til Netflix denne måneden, A Family Affair, har Zac Efron, Nicole Kidman og Joey King i hovedrollene i denne romantiske komedien om en ung kvinne, moren og sjefen hennes som blir involvert i hverandres liv etter at et uventet forhold oppstår.

HQ

Det avslutter denne episoden av Skjermtid. Bli med oss igjen neste måned for å se hva juli 2024 bringer til bordet.