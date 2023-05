Skjermtid - mai 2023

HQ

Det er nesten sommertid, noe som betyr at mange av dere uten tvil begynner å nyte de lysere nettene, men vi er her for å gi deg ni grunner til at du bør bytte sollyset mot blått lys, da mai har en haug med spennende filmer og TV-serier som alle kommer til kinoer og strømmetjenester.

Men før vi kommer til dem, en rask påminnelse: Vi har basert våre valg på en UK utgivelseskalender, så sørg for å sjekke lokale kinoer og streamere for nøyaktige datoer og oppføringer. Nå som det er ute av veien, la oss dykke ned i den nyeste episoden av Screen Time.

Star Wars Visions - Volum 2 [Disney+] - 4. mai

For å markere årets Star Wars Day har Disney og Lucasfilm slått seg sammen med en rekke animasjonsstudioer fra hele verden for en samling unike kortfilmer satt i A Galaxy Far, Far Away. Bind 2 av Star Wars Visions vil se anerkjente studioer som Aardman, El Guiri, Studio La Cachette, Punkrobot, Studio Mir, Triggerfish og mer, som alle bringer sin egen personlige vri og stil til den bredere Star Wars verden.

Silo [Apple TV+] – 5.

I månedens store Apple TV+-tillegg vil Rebecca Ferguson spille hovedrollen som en ingeniør som begynner å stille spørsmål om sitt eget levebrød i en live-action-tilpasning av Hugh Howeys bøker. Kjent som Silo, vil denne serien ta seerne på en tur gjennom en post-apokalyptisk verden som er definert av veggene i den enorme underjordiske strukturen som huser restene av menneskeheten fra en antatt giftig og ødelagt omverden.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 5 mai

Uten tvil den største filmen i måneden, vil den neste Marvel Cinematic Universe-filmen se ut til å avslutte historien om mange av de berømte kosmiske superheltene som utgjør Guardians of the Galaxy. Når vi ser Chris Pratts Peter Quill og gjengen nok en gang måtte redde galaksen, alt mens de leter etter og gjenforenes med en følelsesmessig forvirret Gamora, blir dette den siste Marvel filmen fra regissør James Gunn, nå som han er medsjef i DC.

Muppets Mayhem [Disney+] - 10.

Selv om de ikke er underholdningstitanene som de pleide å være, er The Muppets fortsatt ikoniske, og derfor er det flott å se dem tilbake og headlinere sine egne serier. The Muppets Mayhem vil se rollebesetningen av dukker som utgjør Electric Mayhem-bandet som ønsker å spille inn sitt første studioalbum noensinne, alt ved hjelp av mange stjerner fra musikkens verden, det være seg Weird Al Yankovic, Tommy Lee, Ziggy Marley, Kesha og mer.

Moren [Netflix] - 12.

Netflix har et par store prosjekter i kø for mai, men den fremste filmen er uten tvil den Jennifer Lopez-ledede, The Mother. Denne filmen vil se J-Lo hovedrollen som en tidligere leiemorder som er tauet tilbake til cutthroat verden av kontraktsdrap for å beskytte datteren som hun ga opp mange år før. Denne verdensomspennende filmen er designet for å være actionfylt, og vil teste J-Los actiontalenter.

Beau er redd - 19 mai

Ari Aster har blitt litt av en vare i Hollywood, ettersom regissørens to siste verk endte opp med å bli ganske store hits. Men kan Aster slå gull for tredje gang på rad? Det er nettopp det regissøren vil sikte på å oppnå med Joaquin Phoenix-headlinet Beau Is Afraid, som dreier seg om en angstfylt mann som må konfrontere sin mørkeste frykt på en reise hjem.

Fast X - 19.

Hvis Guardians Vol. 3 uten tvil er månedens største film, er Fast X det den kjemper med. Den nest siste delen i den høyoktane actionserien vil se Vin Diesels Dom Toretto og hans utvidede familie mot Jason Momoas Dante, i et verdensomspennende eventyr som vil se en haug med tidligere fiender som ble allierte kalt opp til handling for å hjelpe til med å ta ned denne overveldende trusselen.

FUBAR [Netflix] - 25 mai

Mens mange vil anta at Arnold Schwarzeneggers dager med å sparke rumpa som filmstjerne er over, er stjernen bak Terminator, Predator, Conan og utallige andre gode actionfilmer, ute etter å gjøre sin TV-debut i Netflixs actionserie, FUBAR. FUBAR ser Arnie spille hovedrollen som en tidligere CIA-agent som blir dratt tilbake til felten for å redde en problematisk ressurs, og utforsker hva som skjer når et oppdrag til slutt avdekker dype familiehemmeligheter og bringer far og datter sammen som ingen av dem hadde forventet.

Den lille havfruen - 26.

Disneys trend med å lage live-action-versjoner av sine elskede animasjonsfilmer fortsetter i mai, når The Little Mermaid vender tilbake til det store lerretet. Denne filmen gjenforteller den ikoniske historien om kjærlighet og tap, og vil se Halle Bailey skildre den konfliktfylte havfruen, Ariel, alt mens Melissa McCarthy har blitt tappet for å bringe Ursula til liv, Jonah Hauer-King kastet som Prince Eric og Javier Bardem som den strenge King Triton. Vil denne nyinnspillingen kunne fange magien til originalen. Bare tiden vil vise.

Der har vi det. Nok en måned i bøkene. Husk å komme tilbake i slutten av mai for å se hva juni 2023 har i vente for både kinogjengere og strømmefans.