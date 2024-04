Skjermtid - mai 2024

HQ

Hvis du lengter etter en grunn til å ta turen til kinoen for å se en spennende ny film på det store lerretet, har vi gode nyheter til deg. Denne måneden har en rekke spennende filmer kinodebut, i tillegg til noen serier og mindre prosjekter som også kommer til strømmetjenester over hele verden. Enten du er ute etter actionfylte epos, morsomme komedier, ren science fiction eller til og med litt animasjon, har mai noe for deg.

Men før vi går i gang med denne siste episoden av Screen Time, en liten påminnelse. Vi har basert valgene våre på en britisk utgivelseskalender, så husk å sjekke lokale lister og informasjon.

The Fall Guy - 2. mai.

Ryan Gosling lager ikke så mange filmer for tiden, men når han spiller i en film, er det som regel et spennende prosjekt. Det ser i hvert fall ut til å være tilfellet med The Fall Guy, en film der Gosling spiller en stuntmann som får i oppgave å finne hovedrolleinnehaveren i en film som regisseres av ekskjæresten hans, her spilt av Emily Blunt. Hvis det noen gang var en film som kunne tjene som eksempel på hvorfor stuntmenn bør få anerkjennelse i filmprisutdelinger i fremtiden, så er det utvilsomt denne.

Dette er en annonse:

HQ

Unfrosted [Netflix] - 3. mai.

Det hører til sjeldenhetene å se Jerry Seinfeld i en film eller TV-serie i disse dager, men det er nettopp det vi får med Netflix' morsomme, dramatiserte biografi om hvordan Kellogg's skapte Pop-Tart. Filmen, som går under navnet Unfrosted, har også Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Amy Schumer og til og med Hugh Grant i hovedrollene, noe som gjør den til et av strømmetjenestens største tilbud den kommende måneden.

Dette er en annonse:

Clarkson's Farm sesong 3 [Prime Video] - 3. mai<strong>.

Man kan si hva man vil om Jeremy Clarkson som person, men han er en utmerket programleder, og det er klart som dagen siden vi ikke kan få nok av de sprø påfunnene hans på landsbygda Diddly Squat Farm. Vi har fulgt Clarkson og Kaleb i to sesonger allerede, og i denne tredje sesongen skal duoen prøve å drive med griseoppdrett og overleve og trives i det krevende økonomiske klimaet som bønder i hele Storbritannia står overfor.

HQ

<strong>Star Wars: Tales of the Empire [Disney+] - 4. mai.

For å markere den årlige Star Wars Day, vender Disney tilbake til sin korte antologiserie med en ny serie episoder dedikert til perioden og karakterene som bidro til å definere Galactic Empire. Den åpenhjertige Tales of the Empire vil by på et knippe historier som tar for seg karakterer som vi enten kjenner veldig godt eller knapt i det hele tatt, og alt sammen animert i den fantastiske stilen som vi kom til å elske takket være The Clone Wars.

HQ

Dark Matter [Apple TV+] - 8. mai.

Mai ser ut til å bli en ganske stabil måned for Apple, ettersom den desidert største og mest spennende nyheten som er planlagt for måneden, er sci-fi-dramaserien Dark Matter. I denne serien spiller Joel Edgerton en mann som har blitt bortført av en alternativ versjon av seg selv. Deretter må han løpe på tvers av liv og virkeligheter i et forsøk på å redde familien fra seg selv. Det sier seg selv at dette kommer til å bli en ganske forbløffende historie når den debuterer på strømmetjenesten.

HQ

Kingdom of the Planet of the Apes - 9. mai.

Ape-sesongen nærmer seg slutten i mai. Etter Godzilla x Kong: The New Empire og Monkey Man får vi i mai Kingdom of the Planet of the Apes, det neste kapittelet i live-action-serien, som samtidig er en effektiv reboot ettersom den utspiller seg mange år etter Caesars opprør. Mens vi kan glede oss til digitale apeprestasjoner fra Kevin Durand og Dichen Lachman, leder The Witcher Freya Allen den menneskelige rollebesetningen som en ung kvinne som forsøker å overleve på en svært fiendtlig primatstyrt jord.

HQ

IF - 17. mai.

Ryan Reynolds er virkelig i farta. Den ikoniske skuespilleren skal spille hovedrollen i Deadpool & Wolverine i sommer, men før det skal han også spille sammen med unge Cailey Fleming i den neste regi- og manusfilmen til The Office og A Quiet Place fra John Krasinski. IF handler om fantasivenner, og Reynolds og Fleming hjelper til med å finne nye mennesker å knytte bånd til og få kontakt med.

HQ

Furiosa: A Mad Max Saga - 24. mai

Nok en stor action-blockbuster kommer i mai. Det har tatt regissør George Miller nesten et tiår å vende tilbake til Mad Max -verdenen, men heldigvis gjør vi det i form av en prequel-historie som dikterer og dokumenterer hvordan Furiosa overlevde barndommen i den farlige ødemarken i Australia og ble Immortan Joe's Imperator. Selv om vi ikke får se Tom Hardys Mad Max denne gangen, dukker Chris Hemsworth opp som Dr. Dementus, antagonisten til Anya Taylor-Joys tittelhelt.

HQ

Garfield-filmen - 24. mai<strong>.

Chris Pratt klarer virkelig å kapre animasjonsroller. Skuespilleren følger opp suksessen fra The Super Mario Bros. Movie og låner ut talentet sitt til The Garfield Movie, der han gir stemme til det lasagneelskende, mandagsforaktende kattedyret som havner i et raneventyr sammen med faren Vic, her med Samuel L. Jacksons stemme, og sin gode venn og følgesvenn Odie.

HQ

<strong>Atlas [Netflix] - 24. mai.

Og for å runde av måneden har vi enda en storfilm fra Netflix. Streamingtjenesten elsker å jobbe med Jenny from the Block, og det er nettopp det vi ser igjen med sci-fi-actionfilmen Atlas. I denne filmen forsøker Jennifer Lopez å finne en frafallen AI-soldat som hun deler en mystisk fortid med, og som har potensial til å gjøre slutt på alle kriger ved ganske enkelt å utslette menneskeheten. Lopez' Atlas Shepherd kan selvsagt ikke la det skje.

HQ

Dette avslutter nok en episode av Skjermtid. Kom tilbake om noen uker når vi vender blikket mot hva juni 2024 har i vente for film- og TV-fans.