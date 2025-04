Skjermtid - mai 2025

HQ

Vi nærmer oss den tiden på året da mange av de største og mest spennende storfilmene kommer. Sommeren er nesten her, og det betyr at vi har et siste hurra av typisk mindre filmer og serier å kjempe for før livene våre blir overveldet og styrt av store og åpenbart dyre sommersuksesser. Så, med det i bakhodet, la oss dykke ned i mai-episoden av Screen Time.

Vi minner om at vi har basert valgene våre på en britisk lanseringskalender, så husk å sjekke lokalt for nøyaktige datoer og oppføringer.

The Four Seasons [Netflix] - 1. mai

Vi starter med en ny dramakomedieserie fra Netflix. Denne serien har Tina Fey, Steve Carrell, Will Forte og Colman Domingo i hovedrollene, og de fire spiller nære venner som drar på fire ferier med sesongtema i løpet av ett år. Forvent en vittig og minneverdig komedieopplevelse fra Fey og hennes 30 Rock medskapere.

Another Simple Favor [Prime Video] - 1. mai

Blake Lively er fortsatt i rampelyset etter det pågående It Ends With Us dramaet og anklagene, men i mai vil hun være på forsiden igjen av en annen grunn. Sammen med Anna Kendrick gjenforenes de to i dramaoppfølgeren Another Simple Favor, der Livelys Emily Nelson ønsker å gjøre livet til Kendricks Stephanie Smothers ubekvemt, og tar en uortodoks form for hevn ved å be henne om å være hennes brudepike.

Thunderbolts* - 2. mai

Den andre og nest siste Marvel Cinematic Universe filmen for 2025, Thunderbolts*, følger en gjeng med antihelter som får i oppgave å redde verden og stoppe den økende trusselen fra den umåtelig mektige Sentry, alt under oppsyn av Valentina Allegra de Fontaine. Med en stablet rollebesetning ledet av Florence Pugh, vil dette uten tvil bidra til å sette opp den ekspansive ensembleinnsatsen som vil være Avengers: Doomsday.

Star Wars: Tales of the Underworld [Disney+] - 4. mai

Star Wars Day betyr at Disney+ har en ny animert Star Wars serie til sine fans. Etter å ha mottatt Tales of the Jedi og Tales of the Empire tidligere, bytter Tales of the Underworld ut helter og skurker med kriminelle og kjeltringer, og fokuserer på Cad Bane og Asajj Ventress mens de prøver å fortsette å overleve og trives i en galakse langt, langt borte.

Final Destination: Bloodlines - 14. mai

Det har latt vente på seg, men den elskede og langvarige skrekkserien kommer tilbake. Final Destination: Bloodlines tar oss tilbake til begynnelsen og ser hvordan en ung kvinne kjemper for å unnslippe dødens grep, og beskytter seg selv og familien sin mot grusomme skjebner. Denne filmen blir også en av de siste gangene vi får se Tony Todd på lerretet, ettersom skuespilleren dessverre gikk bort i november 2024.

Love, Death & Robots: Volume 4 [Netflix] - 15. mai

Den anerkjente og godt mottatte animerte antologiserien er tilbake denne måneden, med en rekke nye noveller som passer for sci-fi-fans. Love, Death & Robots' fjerde sesong vil utvilsomt forsøke å flytte moralske og emosjonelle grenser, samtidig som den leverer episoder med kreativ kunstnerisk og animert teft.

Duster [Max] - 15. mai

HBO Max's Duster kommer fra produsent J.J. Abrams, og er en krimdramaserie som følger en fluktsjåfør for et voksende forbrytersyndikat hvis liv begynner å spinne av sporet og utvikle seg i en spiral av sprø, dumme og stadig farligere hendelser. Josh Holloway spiller hovedrollen som Jim, en rollebesetning som virker perfekt for en karakter som ser ut til å høre hjemme i 1970-tallets sørvestlige Amerika.

Hurry Up Tomorrow - 16. mai

Du kjenner kanskje ikke til denne filmen, men så snart vi presenterer noen av skuespillerne, vil du utvilsomt ønske å bli det. The Weeknd Vi har med oss Jenna Ortega, Barry Keoghan og Riley Keough. Jepp, Hurry Up Tomorrow har mange av morgendagens stjerner, som alle er innblandet i et plot som dreier seg om en søvnløs musiker som møter en fremmed som snart fører ham inn på en uventet vei som utfordrer alt han vet om seg selv.

Murderbot [Apple TV+] - 16. mai

Apple TV+ sin store nye serie for måneden. Murderbot dreier seg om Alexander Skarsgards sikkerhetsandroide, en bot som etter å ha klart å hacke programmeringen sin begynner å slite med følelser og fri vilje, og til slutt forårsaker uopprettelig skade og blir avhengig av TV samtidig. Denne sci-fi-dramaserien ser ut til å bli en ganske unik og minneverdig serie når den kommer i mai.

Mission: Impossible - The Final Reckoning - 21. mai

Det siste oppdraget som vi forventer at Tom Cruises Ethan Hunt skal akseptere. Mission: Impossible - The Final Reckoning er satt til å avslutte mange år med actionfilmer rundt IMFs største og mest minneverdige agent, og dette blir en avskjed som få kan speile. Med et budsjett på rundt 400 millioner dollar og en spilletid på nesten tre timer ligger denne filmen an til å bli ikke bare månedens, men kanskje til og med årets blockbuster.

Lilo & Stitch - 23. mai

Disneys siste serie med live-action-remakes har slett ikke gått etter planen i det siste, spesielt når man ser på Snow White. Men alt dette kan snart bli reddet når Lilo & Stitch gjør sin ankomst og gjenforteller den ikoniske historien om det uregjerlige romvesenet og hans godhjertede menneskevenn, som ser ut til å sole seg i Hawaiis solskinn og generelt skape kaos på stillehavsøya.

Fountain of Youth [Apple TV+] - 23. mai

Apple TV+ sitt andre store prosjekt denne måneden, og også en av de mer uvanlige spillefilmproduksjonene. Fountain of Youth er et actioneventyr i blockbuster-stil der John Krasinski og Natalie Portman leder en gruppe oppdagelsesreisende som reiser rundt i verden for å finne og høste fordelene av den mytologiske ungdomskilden. Guy Ritchie står ved roret, og Eiza Gonzalez, Domhnall Gleeson og Stanley Tucci er blant de medvirkende i denne filmen, som ser ut til å levere en minneverdig og spennende Indiana Jones-lignende historie.

Clarkson's Farm: Sesong 4 [Prime Video] - 23. mai

Prime Video og partnerskapet med Jeremy Clarkson kan avta nå som The Grand Tour er avsluttet, men dette betyr ikke på langt nær at det er over. Denne måneden er de to tilbake med en ny sesong av dokumentarserien Clarkson's Farm, som retter søkelyset mot den landlige tomten Diddly Squat Farm, og ser hvordan programlederen klarer å komme seg gjennom nok et tøft år i husdyr- og avlingsproduksjon.

Fear Street: Prom Queen [Netflix] - 23. mai

Serien Fear Street har vært en svært populær og vellykket satsing for Netflix, og det er derfor ikke et sjokk at strømmetjenesten ønsker å tilby mer av dette til sine abonnenter. Prom Queen er denne nye satsingen, og den tar oss tilbake til Shadyside High i 1988 for å oppleve historien om hvordan en uoppdaget morder stadig plukker ut balldronningskandidatene i dagene før den store seremonien.

The Phoenician Scheme - 30. mai

Wes Anderson vender tilbake til kinoene i slutten av måneden for å levere en helt ny stjernespekket ensemblefilm som naturligvis er like merkelig som de foregående. The Phoenician Scheme følger Benecio Del Toros Zsa-Zsa Korda, en velstående forretningsmann som etter å ha unnsluppet dødens klør for mange ganger, bestemmer seg for å sikre sin fremtid ved å overlate formuen sin utelukkende til en av døtrene sine. Vi skal ikke gå gjennom hele rollelisten for å spare tid, men forvent opptredener fra Scarlett Johansson, Tom Hanks, Michael Cera, Jeffrey Wright, Benedict Cumberbatch, Bryan Cranston, Rupert Friend og flere.

Karate Kid: Legender - 30. mai

Cobra Kai er ferdig, men den pågående historien om Karate Kid -universet er langt fra over. Neste gang kommer en stor live-action kinofilm med både Ralph Macchios Daniel LaRusso og Jackie Chans Mr. Han i hovedrollene, der veteranene i serien kommer sammen for å trene opp den lovende Li Fong, spilt av Ben Wang, for å hjelpe ham til suksess og ære i den ultimate karatekonkurransen.

Og der har vi det, nok en Screen Time er i bøkene. Husk å komme tilbake om noen uker for å se hva juni og sommeren ser ut til å by på for kinogjengere og strømmetjenesteabonnenter.