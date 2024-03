Skjermtid - mars 2024

HQ

Du bør gjøre deg klar, for mars 2024 er en stor måned. Den kommende måneden er stappfull av spennende storfilmer som har kinopremiere, lovende originalfilmer på strømmetjenestene og noen etterlengtede TV-serier. I motsetning til flere av de foregående månedene har mars noe å by på nesten hver eneste dag, så spenn deg fast og forbered deg på en måned du sent vil glemme.

Men før vi går i gang med denne nye episoden av vår Screen Time -serie, en liten påminnelse: Vi har basert valgene våre på en britisk utgivelseskalender, så husk å sjekke lokale lister og informasjon.

Dune: Part Two - 1. mars

Det andre kapittelet i Denis Villeneuves sci-fi-saga tar oss tilbake til ørkenplaneten Arrakis. I denne oppfølgeren til eposet fra 2021 får vi se hvordan Timothée Chalamets Paul Atreides tilpasser seg livet blant Fremen-folket og utforsker hvordan han stiger i gradene og forener befolkningen med sikte på å overvinne og beseire den ondskapsfulle baron Harkonnen, som for øyeblikket styrer den viktige planeten. Med en stjernespekket rollebesetning ser Dune: Part Two ut til å bli en av månedens største filmer.

Spaceman [Netflix] - 1. mars

Adam Sandler og Netflix slår seg nok en gang sammen for å fortelle historien om en astronaut som får i oppgave å utforske Venus, men på bekostning av mange av sine egne personlige relasjoner. Denne filmen tar for seg den følelsesmessige belastningen ved utforskning av verdensrommet, og Sandlers Jakub prøver å overvinne ensomheten mens han diskuterer livets største spørsmål med en edderkopplignende skapning fra tidenes morgen, med stemme av Paul Dano.

Lisa Frankenstein - 1. mars

Du kjenner Mary Shelleys ikoniske fortelling, men ikke på denne måten. Lisa Frankenstein er en fortelling om en tenåringsjente som må lære seg å leve sammen med det gjenopplivede liket av sin største forelskelse. Filmen flommer over av tenåringsangst og tåpelig romantikk, og er en bisarr og lettere versjon av et ikonisk litterært verk som er kjent for sin dystre og mørke tone.

The Gentlemen [Netflix] - 7. mars

Guy Ritchie utvider krimuniverset han lanserte i 2019, med denne nye serien for Netflix. The Gentlemen, som har samme navn som den forrige filmen, inneholder en ny gruppe kriminelle som forsøker å utvide og støtte et narkoimperium, samtidig som de må unngå politiet, overvinne rivaliserende organisasjoner og forvalte stadig mindre økonomiske midler. Hvis du liker Ritchies karakteristiske tone, vil du utvilsomt finne mye å glede deg over her også.

Ricky Stanicky [Prime Video] - 7. mars

Zac Efron leder denne komediefilmen om en gjeng gutter som må finne noen som kan spille en falsk venn som de har funnet opp for å slippe unna konene og kjærestene sine etter at kjærestene deres begynner å mistenke at det er et knep. Ricky Stanicky er både navnet på denne falske personligheten og selve tittelen på filmen der John Cena gir liv til denne karikaturen av et menneske.

Imaginary - 8. mars

Det er sjelden man får rene skrekkfilmer i mars, men det er nettopp det regissør Jeff Wadlow tilbyr med Imaginary. I denne filmen vender en kvinne tilbake til barndomshjemmet sitt bare for å oppdage at fantasivennen hennes ikke bare er alt annet enn glad for at hun forlot det i utgangspunktet, men også at den er en veldig, veldig virkelig skapning.

Damsel [Netflix] - 8. mars

Millie Bobby Brown spiller hovedrollen i denne episke Netflix-fantasyfilmen om en vordende prinsesse som for å betale tilbake en eldgammel gjeld blir kastet inn i et skremmende og dødelig fjell for å blidgjøre den blodtørstige dragen som lurer der inne. I Damsel viser Browns Elodie seg å være tøffere å overvinne enn man først skulle tro, og hun trosser oddsen og klatrer opp i fjellet i håp om å unnslippe.

Invincible - sesong 2 del 2 [Prime Video] - 14. mars

Amazon og Prime Video startet faktisk denne pågående sesongen av Invincible allerede i slutten av 2023, til tross for at det også ble bestemt at den skulle deles i to deler og at andre halvdel skulle komme tidlig i 2024. Nå er tiden inne for nettopp det, for i flere Invincible episoder vil Mark Grayson og gjengen fortsette å forsvare uskyldige mennesker og beskytte planeten Jorden mot trusler både lokalt og langt borte.

X-Men '97 [Disney+] - 20. mars

Marvel Studios' Animation avdelingen vender tilbake til en av fansenes favorittklassikere i mars. X-Men '97 er fortsettelsen på den animerte serien som prydet TV-skjermene på 90-tallet, og her kommer en rekke ikoniske helter tilbake i samme stil som i den opprinnelige produksjonen. Selv om den ikke har noen tilknytning til Marvel Cinematic Universe, er X-Men '97 definitivt noe å holde øye med hvis du er en ivrig fan av superheltmerket.

Road House [Prime Video] - 21. mars

I den siste i rekken av nyinnspillinger av ikoniske filmer, Road House, spiller Jake Gyllenhaal hovedrollen som en tidligere MMA-fighter som har blitt dørvakt på et utested i Florida Keys, der han får i oppgave å beskytte baren mot bråkmakere. Hvis du liker tøff action og lengter etter mer innhold i 80-tallsstil, vil Road House sannsynligvis stå øverst på listen din i mars.

Arthur the King - 22. mars

En enorm fysisk utfordring og en hund som det er vanskelig å ikke elske. Det er i bunn og grunn premisset for Arthur the King, en kommende eventyrfilm der Mark Wahlberg leder et team av utholdenhetsløpere som reiser gjennom Den dominikanske republikk med hjelp av den trofaste løshunden Arthur som blir med på oppgaven.

Ghostbusters: Frozen Empire - 22. mars

Hvem skal du ringe? Det er og har bare vært ett svar på det spørsmålet siden Bill Murray og co. introduserte verden for Ghostbusters på 1980-tallet. 40 år senere er gjengen tilbake i en oppfølger til Afterlife fra 2021, en film der unge og nye Ghostbusters slår seg sammen for å redde New York City fra en dødelig kald kraft som har gjort sommeren til noe langt mindre hyggelig.

Kung Fu Panda 4 - 28. mars

Jack Black er tilbake i en av sine mest kjente og kjære roller. I Kung Fu Panda 4 er Po tilbake, og han er klar til å ta på seg en ny rolle som åndelig leder for Fredsdalen. Men før han kan påta seg dette nye ansvaret, må Po trene opp en ny dragekriger, samtidig som han må bekjempe en ny mektig trollkvinne som kan påkalle og legemliggjøre mesterskurkene fra Po's fortid.

Godzilla x Kong: The New Empire - 29. mars

Månedens (fysisk) største blockbuster tar oss med tilbake til MonsterVerse og ser Godzilla og King Kong gjøre opp for seg og slå seg sammen for å bekjempe en mektig og farlig apefiende fra Hollow Earth. The New Empire bringer Skar King til kinoene, samtidig som den introduserer oss for den unge Suko og en rekke nye menneskelige karakterer, og leverer over-the-top og spennende action som bare finnes i dette filmuniverset.

Der har vi det! Nok en måned er tilbakelagt. Ikke glem å komme tilbake om noen uker for å se hva april 2024 har i vente for film- og TV-fans.