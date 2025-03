Skjermtid - mars 2025

HQ

Det er den tiden i måneden igjen da vi gjør oss klare til å fortelle deg om alle de fantastiske filmene og TV-seriene som kommer på kino og strømmetjenester i ukene fremover. Mars 2025 ser ut til å bli en sterk og fullpakket måned fylt med en bred samling av forskjellige prosjekter som er verdt å holde øye med, så la oss derfor dykke ned i en ny episode av Screen Time.

Men før vi setter i gang, en rask påminnelse: Vi har basert utvalgene våre på en britisk utgivelseskalender, så husk å sjekke lokalt for nøyaktig informasjon og oppføringer.

Daredevil: Born Again [Disney+] - 5. mars

I den nyeste Marvel Television er Charlie Cox tilbake i førersetet som borgerverneren Daredevil, som denne gangen står overfor et problem som aldri før. Basert på tegneserien som dreide seg om Kingpin som ødelegger Daredevils liv etter å ha oppdaget hans virkelige identitet, vil dette live-action-showet også bringe flere av Netflix Marvel -figurene inn i Marvel Cinematic Universe, inkludert Jon Bernthals The Punisher.

One of Them Days - 7. mars

Keke Palmer og Sza har hovedrollene i denne komediefilmen som handler om to bestevenner som må gå til ytterligheter for å få endene til å møtes etter at en av kjærestene deres har brukt opp husleiepengene deres. Denne komediefilmen utspiller seg i Los Angeles, og er en komedie som vi ikke ser så ofte på kino for tiden, med morsomme vitser og dialog, sprø hendelser og ulykker, og karakterer som er større enn livet.

Formula 1: Drive to Survive: Sesong 7 [Netflix] - 7. mars

Det er sannsynligvis ikke så mye mer som trenger å sies om denne serien på dette tidspunktet, spesielt med tanke på at den er inne i sin syvende sesong. Denne neste episoden tar for seg Formel 1-sesongen 2024 og tar for seg noen av de største og mest spennende historiene, inkludert Lewis Hamiltons siste sesong med Mercedes-AMG, McLarens fremgang for å vinne konstruktørmesterskapet og uroen som også plaget Red Bull.

The Righteous Gemstones: Sesong 4 [Max/Sky] - 10. mars

Etter tre sesonger med morsom og tidløs komedie-TV går æraen til The Righteous Gemstones mot slutten. Den fjerde og siste sesongen vil forsøke å binde sammen historiene til den enormt populære og rike tv-predikantfamilien, noe som uten tvil vil inkludere tåpelige påfunn underveis ledet av Jesse, Judith, Kelvin, Eli, Baby Billy, og resten av den dysfunksjonelle storfamilien.

The Wheel of Time: Sesong 3 [Prime Video] - 13. mars

Prime Videos fantasyserie fortsetter denne måneden, og med den står Rosamund Pikes Moiraine Damodred nok en gang overfor den enorme utfordringen det er å beskytte folket og verden mot det inntrengende mørket. I dette neste kapittelet av historien vil allierte splittes og fiender slå seg sammen, lojaliteter settes på prøve og landet står overfor sine største utfordringer og trusler til dags dato. Det sier seg selv at hvis du liker fantasy-TV, vil du ikke gå glipp av denne.

Black Bag - 14. mars

I januar fortalte vi om Steven Soderberghs psykologiske skrekkfilm Presence. Nå, mindre enn to måneder senere, har den samme regissøren noe annet på lager for fansen, nemlig dramafilmen Black Bag. Filmen handler om en etterretningsagent som antas å ha forrådt nasjonen sin, og for å kunne skildre dette nivået av intriger har filmen et stjernespekket skuespillerensemble med Cate Blanchett og Michael Fassbender i spissen.

The Electric State [Netflix] - 14. mars

Netflix' store spillefilm i mars er nok en gang Anthony og Joe Russo. Denne gangen har paret fått med seg Millie Bobby Brown og Chris Pratt i The Electric State, en actionfilm som utspiller seg i en post-apokalyptisk verden der roboter streifer rundt i landet. I denne filmen slår hovedrolleinnehaverne seg sammen med en robotgjeng for å dra gjennom et ødelagt Amerika for å finne en lenge savnet bror.

In the Lost Lands - 14. mars

Milla Jovovich og Dave Bautista spiller hovedrollene som en trollkvinne og en kriger som reiser gjennom et farlig fantasirike i jakten på en eldgammel magi. Det er i bunn og grunn handlingen i den kommende In The Lost Lands, et fantasy-action-epos som blir regissert av en av Jovovichs mangeårige samarbeidspartnere, Monster Hunter og Resident Evils Paul W.S. Anderson. Hvis du liker actionfilmer i mellomklassen, er dette en film du må se.

The Residence [Netflix] - 20. mars

Vi har allerede omtalt en ny film og en ny sesong med dokumentar-TV fra Netflix, men for å runde av strømmetjenestens portefølje for mars, har vi også The Residence. Dette er en mordgåte som dreier seg om et drap som skjedde i Det hvite hus under en presidentmiddag. Med over hundre mistenkte i tankene er detektiven Cordelia Cupp på åstedet for å løse saken.

Snow White- 21. mars

Å si at denne filmen allerede har fått sin del av misnøyen blant seere og fans over hele verden er nok litt av en underdrivelse, for den neste live-action-nyinnspillingen av en Disney-klassiker gir legenden om Snøhvit og de syv dvergene en ny vri. Med Rachel Zegler i hovedrollen og Gal Gadot som Evil Queen, kombinerer denne filmen live-skuespill med CGI-dvergkompanjonger.

The Alto Knights - 21. mars

Robert De Niro har allerede hatt en sterk start på 2025, da han nylig dukket opp i sin første TV-serie, nemlig Netflix' Zero Day. I mars vender han tilbake til det store lerretet for å spille ikke bare én, men to karakterer...? The Alto Knights spiller De Niro både Vito Genovese og Frank Costello, et par beryktede italiensk-amerikanske forbryterbosser som kjempet om makten og kontrollen over New York City på 1950-tallet.

Side Quest [Apple TV+] - 26. mars

Mythic Quest Side Quest kom bare tilbake til Apple TV+ for sin fjerde sesong i begynnelsen av året, men hvis du har hatt glede av de videospillutviklingsinspirerte påfunnene, har vi noen gode nyheter til deg. Samtidig som sesong 4 avsluttes, kommer nemlig spinoff-serien Side Quest, som dreier seg om ulike personer hvis liv har blitt påvirket av et videospill.

The Studio [Apple TV+] - 26. mars

Nok en komedieserie debuterer på Apple TV+ den 26. mars. Side Quest får følge av The Studio, en serie der Seth Rogen spiller sjefen for et gammelt Hollywood-produksjonsselskap som får i oppgave å sikre studioets fremtid i et stadig mer uforutsigbart og utfordrende klima i underholdningsbransjen. Denne serien vil by på noen mega-cameos, så sørg for å holde øye med den.

Novocaine - 28. mars

Jack Quaid fra The Boys skal spille hovedrollen i denne actionfilmen som handler om en mann som bestemmer seg for å rive verden fra hverandre i et forsøk på å finne drømmekvinnen som nylig ble kidnappet. Filmen beskrives som en enmannshær, og er et must for alle fans av John Wick og Nobody.

A Working Man - 28. mars

Apropos en enmannshær-lignende film: I Jason Stathams neste film gjør han det han er best til: kjemper mot enorme odds i det godes og det riktiges navn. A Working Man spiller Statham en sjef på en byggeplass som begynner å vende tilbake til sitt tidligere liv som antiterroristagent i et forsøk på å finne arbeidsgiverens datter, som nylig forsvant sporløst.

Opus - 28. mars

A24s Opus er kanskje månedens merkeligste film, med Ayo Edebiri fra The Bear i hovedrollen som en ung journalist som mottar en invitasjon til den unnvikende og svært private eiendommen til en tidligere ikonisk popstjerne, spilt av John Malkovich. Der blir hun fanget og overvåket av en kult som ikke ønsker noe annet enn å tilfredsstille og støtte sin overherre, popstjernen.

The Woman in the Yard - 28. mars

Mens vi har hatt et par forskjellige store skrekkfilmer allerede i 2025, er mars en jevnere måned for sjangeren. Men det er likevel en ny skrekkfilm som debuterer, og denne er kjent som The Woman in the Yard. I denne filmen blir en familie plaget av en mystisk kvinne som dukker opp og sitter i hagen deres hele dagen, og leverer skremmende og profetiske beskjeder til alle som lytter til henne. Dette er ikke noe for sarte sjeler.

Og det gjør det, nok en Screen Time er i bøkene. Kom tilbake om noen uker når vi skal se hva april 2025 har å by på for film- og TV-fans.