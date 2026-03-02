Skjermtid - mars 2026

HQ

Mars er endelig her, og våren har nesten kommet. Nå som vi tar farvel med de kjedelige vintermånedene, er du kanskje på utkikk etter noe nytt å se for å fylle de mørke kveldene mens de gjenstår. I så fall har vi gode nyheter, for mars er full av gode alternativer på kino og strømmeplattformer.

Som alltid har vi basert våre valg på en britisk lanseringskalender, så husk å sjekke lokalt for nøyaktige lister og informasjon.

Peaky Blinders: The Immortal Man [Netflix] - 6. mars

Vi starter måneden med det første av mange Netflix-prosjekter som vi har valgt å sette søkelyset på. Selv om denne filmen faktisk ikke kommer til strømmetjenesten før 20. mars, vil den først få en to uker lang kinopremiere, der vi får se hvordan Cillian Murphy vender tilbake til rollen som Tommy Shelby og fortsetter å fravriste kontrollen over sin tidligere Birmingham-gjeng og sitt imperium fra en gruppe uregjerlige og voldelige ungdommer.

HQ

Dette er en annonse:

The Bride - 6. mars

Du har sett historien om Frankenstein, men nå er det på tide å møte monsterets elskerinne. The Bride er den nyeste filmen fra regissør Maggie Gyllenhaal, en film som følger det berømte monsteret når han ber en lege om å skape en partner til ham, noe som fører til flere spørsmål og problemer enn de hadde forventet, ettersom 1930-tallets sosiale dynamikk blir utfordret og paret befinner seg på flukt på en Bonnie og Clyde-aktig måte.

HQ

War Machine [Netflix] - 6. mars

Nok et Netflix-prosjekt som kanskje vil fange oppmerksomheten din. War Machine er en sci-fi-actionfilm som følger Alan Ritchsons tøffe militærlærling som får i oppgave å overleve en vedvarende og dødelig futuristisk robottrussel, alt mens han er isolert i en fjern skog. Med et Terminator-lignende oppsett viser denne filmen hvordan en gruppe fryktløse spesialstyrkerekrutter overvinner en utfordring der enhver feil kan bety total utslettelse.

Dette er en annonse:

HQ

Hoppers - 6. mars

Pixar er tilbake med nok en animasjonsfilm du ikke vil gå glipp av. Hoppers er en morsom og herlig film som utforsker hvordan en 19 år gammel dyreelsker tar det på seg å oppdage de største hemmelighetene i dyreverdenen ved å plassere bevisstheten sin i hodet til en robotbever. Jepp, forvent deg tåpelige og familievennlige morsomheter i denne filmen du ikke må gå glipp av.

HQ

One Piece: Sesong 2 [Netflix] - 10. mars

Vi har måttet vente i tre år på at Netflix' live-action One Piece-serie skulle komme tilbake til strømmetjenesten, men heldigvis er ventetiden nesten over. Monkey D. Luffy og Strawhat-piratene vil snart fortsette sin episke reise til Grand Line, med en ny runde episoder som introduserer enda flere ikoniske ansikter og karakterer, i tillegg til skurker og trusler som ikke er til å spøke med.

HQ

How to Make a Killing - 13. mars

Glen Powell er et av de største navnene på kino for tiden, og A24 er et studio som alle ønsker å jobbe med, så de to er vel en perfekt match? I hovedrollen i How To Make a Killing spiller Powell det forsmådde barnet til en svært rik familie, som har bestemt seg for å ta sin del av kaken ved ganske enkelt å eliminere alle slektningene som står foran ham i rekkefølgen av familiens rett og eiervilje.

HQ

Undertone - 13. mars

Det er en utmerket tid å være en kinogående skrekkfan. A24 er tilbake med månedens andre film, kalt Undertone, og er et slående og lovende prosjekt som viser hvordan en podcastvert blir hjemsøkt etter å ha lyttet til skremmende opptak som en del av hennes overnaturlige mysterieserie. Unødvendig å si, denne er ikke for svak av hjertet, så sjekk den ut hvis du tør.

HQ

Invincible: Sesong 4 [Prime Video] - 18. mars

Løftet om årlige sesonger av Invincible har blitt holdt av Prime Video de siste par årene, og 2026 vil ikke endre det. Den etterlengtede fjerde sesongen av den animerte adaptasjonen er i ferd med å ankomme, der vi kan forvente å se noen store historier utforsket, inkludert hvordan Omni-Man vender tilbake til jorden, hva som skjedde med Conquest, og til og med hvordan den store Viltrumite-Coalition of Planets-krigen kommer til en slutt ... i det minste for en stund.

HQ

Prosjekt Hail Mary - 20. mars

Den storslåtte og ambisiøse filmatiseringen av Project Hail Mary, som av mange allerede er hyllet som en film man må se i år, ser ut til å bli årets sci-fi-film. Med Ryan Gosling ved roret utforsker denne filmen hvordan en vitenskapslærer blir sendt dypt ut i verdensrommet i et forsøk på å finne en løsning på et stoff som har drept solsystemet vårt, men med den ekstra komplikasjonen at han mister hukommelsen underveis og blir venn med en usannsynlig alliert.

HQ

Daredevil: Born Again: Sesong 2 [Disney+] - 25. mars

Etter den første sesongen som debuterte i fjor, er det på tide for Charlie Cox å ta på seg drakten igjen som mannen uten frykt, når Daredevil: Born Again fortsetter i mars. Serien fortsetter noen måneder etter den første sesongen og tar oss med til et New York under Kingpins kontroll, et New York der borgervernere blir behandlet som samfunnsfiende nummer én, og i denne neste episoden kommer en rekke kjente fjes tilbake, deriblant Krysten Ritter som Jessica Jones.

HQ

They Will Kill You - 27. mars

Vi elsker en film om en enmannshær, og hvis du også gjør det, bør du ikke gå glipp av They Will Kill You. Denne voldelige filmen følger Zazie Beetz' hovedperson, som etter å ha fått jobb som husholderske i et høyhus i New York blir jaget og angrepet av beboerne og de ansatte, i en mørk og forskrudd katt og mus-lek. Klarer hun å unnslippe og komme seg til morgenen? Det må vi følge med på for å finne ut av.

HQ

Der har vi det, enda en Screen Time er i bøkene. Husk å komme tilbake om noen uker når vi ser nærmere på de store nyhetene for kinogjengere og strømmetjenestebrukere i april 2026.