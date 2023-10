Skjermtid - november 2023

HQ

Selv om Hollywood fortsatt slites i stykker av den pågående SAG-AFTRA-streiken, er det fortsatt mange nye filmer og TV-serier som har premiere på kino og strømmetjenester. November 2023 har noe for enhver smak, fra etterlengtede oppfølgersesonger til nye kapitler i omfattende universer og episke historiske dramaer. Så for å se hva film- og TV-fans har i vente, la oss sette i gang med en ny episode av Screen Time.

Men først litt husholdning: Vi har basert valgene våre på UK release calendar, så husk å sjekke om det finnes nøyaktige lokale lister og datoer. Med det unnagjort, la oss sette i gang.

Invincible - sesong 2 [Prime Video] - 3. november

Den animerte filmatiseringen av Robert Kirkmans berømte tegneserieserie er tilbake i starten av november, og i den andre sesongen av Invincible forsøker Mark å finne tilbake til livet etter møtet med sin brutale far, Omni-Man, på slutten av sesong 1. Med en rekke tilbakevendende figurer som dukker opp igjen, og en historie som best kan beskrives som en moden versjon av det Marvel pleier å skape, er Invincible et must for animasjons- og superheltfans.

The Santa Clauses - sesong 2 [Disney+] - 8. november [].

Nå er vi i november, og for Disney betyr det at høytiden er her. I den anledning debuterer andre sesong av The Santa Clauses på Disney+, der Tim Allens Scott Calvin fortsetter å lære opp sønnen Cal til å overta familiebedriften og ta over rollen som julenisse. Hvis du leter etter noe som kan få deg i julestemning, trenger du ikke lete lenger.

The Marvels - 10. november

The Marvel Cinematic Universe ønsker å avslutte 2023 med en film som samler Brie Larsons Captain Marvel, Iman Vellanis Miss Marvel og Teyonah Parris' Monica Rambeau i en film der de tre, sammen med Samuel L. Jacksons Nick Fury, må stoppe en hevngjerrig Kree-kriger spilt av Zawe Ashton. Det er lagt opp til mye kosmisk action, og dette ser ut til å bli et av årets siste store superheltprosjekter.

The Killer [Netflix] - 10. november

I månedens første store Netflix-prosjekt spiller Michael Fassbender hovedrollen som en leiemorder som bruker sine helt spesielle ferdigheter på sine oppdragsgivere i en menneskejakt som han insisterer på ikke er personlig. Med Tilda Swinton i hovedrollen er dette en film for dem som liker dystre og mer rotfestede actionfilmer.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes - 17. november

Vi kjenner historien om Katniss Everdeen og Mockingjay, men hva skjedde lenge før den utrolige historien? The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes ser ut til å utforske hvordan en ung Coriolanus Snow er mentor for og snart utvikler følelser for en kvinnelig distrikt 12-tributt under den 10. Hunger Games. Filmen viser hvordan mannen ble tyrann og har blant andre Rachel Zegler, Tom Blyth, Peter Dinklage, Viola Davis og Jason Schwartzman i hovedrollene.

Thanksgiving- 17. november

Thanksgiving er en svært amerikansk høytid, men i november vil kinogjengere over hele verden strømme til kinosalene for å bli skremt fra vettet i en slasherfilm med den årlige begivenheten som tema. Thanksgiving er en skrekkfilm der en morderisk morder kledd som en pilegrim terroriserer en liten by i Massachusetts, og Gina Gershon, Patrick Dempsey, Addison Rae, Rick Hoffman med flere spiller hovedrollene.

Scott Pilgrim Takes Of [Netflix] - 17. november [].

Nå har du utvilsomt sett live-action-filmen eller spilt videospillet, men hvis du ikke har det, har Netflix et annet alternativ. Scott Pilgrim Takes Off er en anime-filmatisering av den elskede grafiske romanen som bringer tilbake skuespillerne fra den populære live-action-filmen for å være så trofast som mulig. Michael Cera og Mary Elizabeth Winstead er tilbake i rollene som Scott og Ramona Flowers, i tillegg til Brie Larson, Chris Evans, Anna Kendrick, Mae Whitman, Brandon Routh, Jason Schwartzman, Kieran Culkin, Aubrey Plaza og mange flere, og det er en helt fantastisk rollebesetning.

Monarch: Legacy of Monsters [Apple TV+] - 17. november [].

Mens vi venter på den neste Godzilla- og Kong-filmen, har Apple slått seg sammen med Legendary for å lansere en ny TV-serie basert på Monsterverse. Serien, som går under navnet Monarch: Legacy of Monsters, foregår i to tidsperioder og utforsker den hemmelige organisasjonen som har som oppgave å beskytte verden mot urmonstre og holde deres eksistens hemmelig.

Leo [Netflix] - 21. november

Adam Sandler og Netflix er som to alen av et stykke, og den berømte stjernen og strømmetjenesten har samarbeidet om en rekke prosjekter opp gjennom årene. Den siste i rekken er en animasjonsfilm om en eldre øgle som knytter seg til de unge menneskebarna på skolen han har bodd på i flere tiår, og hjelper dem med å takle skolehverdagens utfordringer og krav.

Napoleon - 22. november

Ridley Scott har blitt en mester i historiske epos, og i årenes løp har han fortalt historier om gladiatorer og beleiringer av berømte byer. I tillegg til denne samlingen av strålende filmer kommer i november Napoleon, en dramatisert biografi som skal fortelle historien om den berømte franske keiseren og militære taktikeren, med Joaquin Phoenix ved roret og i hovedrollen som hovedpersonen. Med Vanessa Kirby i rollen som keiserinne Josephine er Napoleon uten tvil månedens største film.

Wish - 24. november

November avsluttes med den neste animasjonsfilmen fra Disney. Wish handler om den unge jenta Asha som kjemper mot en herskende tyrann etter at hun ønsker seg en stjerne og får et svar som ærlig talt er mer enn hun noensinne hadde forventet. Med Ariana DeBose i hovedrollen og Chris Pine, Evan Peters og Alan Tudyk i birollene er Wish den perfekte filmen for å feire 100-årsjubileet til den berømte underholdningsgiganten.

<em> Så har vi lagt nok en måned bak oss. Vi har en travel desembermåned foran oss, så ikke glem å komme tilbake om en måned for å se hva den siste måneden i 2023 har i vente for film- og TV-fans.<em>