Skjermtid - november 2024

HQ

Høytiden nærmer seg, og mens det for spillverdenen betyr at alt stopper opp, fortsetter film- og TV-sektoren å produsere massevis av spennende tilbud og prosjekter. Denne novembermåneden er en stor en av mange grunner. Vi har etterlengtede nye sesonger, lovende oppfølgere, etterlengtede spinoffs og noen kreative originalverk også. Det sier seg selv at dette kommer til å bli en travel Screen Time.

Men før vi går i gang med valgene, en rask ansvarsfraskrivelse. Som vanlig har vi basert utvalget vårt på en britisk utgivelseskalender, så husk å sjekke lokalt for nøyaktige lister og informasjon.

HQ

Anora - 1. november

En pikant film for å starte denne måneden. Mikey Madison spiller hovedrollen i Anora, en film om en ung sexarbeider som gifter seg med sønnen til en russisk oligark og snart møter trusler fra familien sin når ryktet når dem i hjemlandet. Dette dramaet er regissert av Sean Baker, og vil avslutte november som en av de ledende indieproduksjonene.

Dette er en annonse:

HQ

Heretic - 1. november

Den skumle sesongen er kanskje over, men A24 har en ny freaky film på gang. Denne gangen er det Hugh Grant som bytter ut det sære Notting Hill med Herrens lys i Heretic, en film der han spiller hovedrollen som en merkelig mann som leker katt og mus med et par unge religiøse kvinner som har dukket opp på dørstokken hans. Grants tid som romantisk komedieikon kunne ikke vært lenger unna i denne foruroligende filmen.

HQ

Dette er en annonse:

Super/Man: The Christopher Reeve Story - 1. november

Er det en fugl? Er det et fly? Ingen skuespiller ligner mer på den frasen enn den avdøde, store Christopher Reeve, stjernen i flere Supermann-filmer på 70- og 80-tallet. Denne underholdningslegenden skal nå bringes tilbake i rampelyset i en detaljert dokumentarfilm som følger karrieren hans frem til den nesten fatale rideulykken som gjorde ham lam fra halsen og ned.

HQ

Juror #2 - 1. november

Clint Eastwood har kanskje passert 90 år, men han har fortsatt massevis av filmskapende krefter igjen i seg. Hans neste prosjekt er Juror #2, et drama som dreier seg om Nicholas Hoults jurymedlem som får i oppgave å overvinne et moralsk dilemma mens han sitter i juryen i en høyprofilert mordsak. Zoey Deutch spiller også hovedrollen, og sammen med J.K. Simmons, Toni Collette, Keifer Sutherland og flere andre, ligger dette an til å bli en svært følelsesmessig kompleks film.

HQ

Small Things Like These - 1. november

Til tross for at Oppenheimer vant ham en Academy Award, dukker Cillian Murphy fortsatt bare opp i filmer og filmer som interesserer ham. Den neste blir det historiske dramaet Small Things Like These, en film som dreier seg om faren Bill Furlong som oppdager mørke og rystende sannheter om det lokale klosteret og hvordan de er knyttet til ham.

HQ

Red One - 6. november

Det er kanskje ingen større julefilmer planlagt for 2024 enn Red One. Denne filmen samler Chris Evans, Dwayne Johnson, J.K. Simmons, Lucy Liu og flere andre i en historie som tar for seg hva som skjer når julenissen blir kidnappet, og Nordpolens sikkerhetssjef må samarbeide med en beryktet dusørjeger i et forsøk på å finne ham. Jepp, dette blir en annerledes julehistorie enn du er vant til.

HQ

Piece by Piece - 8. november

For det første er vi ikke sikre på hvor mange der ute som faktisk er interessert i en dokumentarfilm om Pharrell Williams, spesielt ikke en som blir fortalt i en klosset form laget utelukkende av Lego. Jepp, det er det Piece by Piece er, en gjenfortelling av Williams' liv med animert Lego som medium, og med massevis av musikalske innslag.

HQ

Paddington in Peru - 8. november

En av årets mest etterlengtede filmer, alles favorittbjørn som elsker marmelade, vender tilbake for sin tredje live-action-film i Paddington in Peru. Det britiske ikonet med Ben Whishaws stemme vender tilbake til sitt peruanske hjemland for å besøke tante Lucy, før han blir kastet ut i et uventet eventyr sammen med familien Brown. Forvent en herlig, sjarmerende og søt familievennlig historie for fans i alle aldre.

HQ

Arcane: Sesong 2 [Netflix] - 9. november

En av de mest anerkjente og populære videospillfilmatiseringene. Riot Games' League of Legends -serie, Arcane, kommer tilbake med sin andre og siste sesong denne måneden, en sesong som vil konkludere med de opprivende og uventede hendelsene fra den forbløffende første episoden. Serien kommer i tre episoder fordelt på ukentlig basis, og du kan forvente episoder som dykker ned i det voksende kaoset og splittelsen mellom Piltover og Zaun og søstrene Vi og Jinx.

HQ

Yellowstone: Sesong 5B [Paramount+] - 11. november

Det har latt vente på seg, men Yellowstone er snart klar til å avslutte sin femte sesong. Etter mange produksjonsforsinkelser og konflikter kommer andre halvdel av sesong 5 nå i november, og med den avsluttes historien om John Dutton, og den berømte ranchen går i arv og overlates til hans stridende barn. Denne moderne westernfinalen vil uten tvil bli en av de største suksessene gjennom hele måneden.

HQ

Conclave - 15. november

Ralph Fiennes prøver seg som en ledende katolsk kardinal som får i oppgave å overvåke en av de mest hemmelighetsfulle og innflytelsesrike begivenhetene i hele verden: utvelgelsen av en ny pave. Fiennes' kardinal Lawrence må navigere i intriger og en konspirasjon som kan felle kirken, samtidig som han må sørge for at den rette personen blir valgt til jobben for å overta og videreføre den eldgamle tradisjonen.

Gladiator II - 15. november

Kanskje månedens største kinofilm. Ridley Scotts etterlengtede historiske oppfølger fortsetter etter hendelsene i den kritikerroste originalen, og Paul Mescals Lucius går inn i Colosseum etter at hjemmet hans har blitt erobret av en tyrannisk keiser av Roma. Med Connie Nielsen tilbake i serien og Pedro Pascal og Denzel Washington i rollelisten, kan vi forvente oss en actionfylt og ambisiøs oppfølger som utvilsomt kommer til å vinne priser.

HQ

Cobra Kai: Sesong 6 - Del 2 [Netflix] - 15. november

Vi er nesten ved veis ende for Cobra Kai reisen. Spinoff-serien Karate Kid er halvveis gjennom sin sjette og siste sesong, og vi får den andre delen av den sesongen denne måneden. Denne episoden vil dreie seg om den globale Sekai Taikai-turneringen, der de beste dojoene rundt om i verden kjemper mot hverandre, inkludert Miyagi-Do og den tilsynelatende udødelige Cobra Kai også.

Dune: Prophecy [Max/Sky] - 18. november

Det er en flott tid å være fan av Dune, spesielt hvis man har hatt glede av universet som Denis Villenueve har sparket i gang. Dune: Prophecy tar oss tilbake til den verdenen, om enn til en mye tidligere tidsperiode, 10 000 år før Paul Atreides' saga, og dreier seg om livet til flere mektige kvinner som forsøker å etablere Bene Gesserit-ordenen. Det sier seg selv at dette blir en helt annen Dune opplevelse enn den vi har blitt kjent med på Arrakis.

HQ

Wicked - 22. november

Vi skal se Wizard! Ikke helt faktisk denne gangen. Wicked er ikke en ny gjenfortelling av Wizard of Oz, men snarere en prequel basert på teaterstykket som utforsker hvordan Elphaba gikk fra å være en godhjertet sjel til Wicked Witch of the West, mens hennes nære venn i stedet blir hevet opp på en pidestall og kronet til Glinda the Good Witch. Denne filmatiseringen er også bare første del av musikalen Wicked filmversjonen, mens andre del er planlagt til høsten 2025.

HQ

Spellbound [Netflix] - 22. november

Netflix' mest fremtredende tilbud i spillefilmslengde denne måneden er et animert eventyr kalt Spellbound. Dette prosjektet dreier seg om prinsessen Ellian som begir seg ut på en farlig ferd for å redde familien sin og kongeriket etter at en forvridd trolldom har forvandlet dem til urovekkende monstre. Med Rachel Zegler i hovedrollen og John Lithgow, Jennifer Lewis, Javier Bardem og Nicole Kidman i hovedrollene, ligger dette an til å bli en animasjonsfilm du ikke vil gå glipp av.

HQ

Moana 2 - 29. november

Nok en animasjonsfilm i november. I denne oppfølgeren til en av Disneys moderne klassikere er Auli'i Cravalho tilbake i rollen som heltinnen Moana, som begir seg ut på et storslått eventyr over de fjerne bølgene i Oseania for å møte nye og mystiske trusler, alt sammen med hjelp fra guden Maui, med stemme av Dwayne Johnson. Denne animerte oppfølgeren har mange musikalske innslag på programmet, så dette er en film du ikke vil gå glipp av.

HQ

Det er nok en Screen Time i bøkene. Vi har én igjen i 2024, så husk å komme tilbake om noen uker når vi skal se hva den travle høytiden har å by på for film- og TV-fans.