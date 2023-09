Skjermtid - oktober 2023

HQ

Det er en ny måned, og det er årets mest skremmende, noe som betyr at det er mange spennende nye filmer og TV-serier å glede seg til. Med skrekkfilmer som passer til månedens skremmende tema, Marvel-prosjekter og til og med Oscar-håp har oktober 2023 mye å by på for fansen. La oss derfor dykke ned i en ny episode av Screen Time for å se hva måneden har å by på for film- og TV-fans.

Men før vi setter i gang, en liten påminnelse: Vi har basert valgene våre på en britisk lanseringskalender, så husk å sjekke for nøyaktige lokale oppføringer og datoer.

The Exorcist: Believer - 6. oktober

Denne oktobermåneden byr ikke på like mange skremmende thrillere som vi har sett tidligere, men det betyr ikke at det ikke kommer noen skremmende filmer som kan skremme vettet av deg. Regissør David Gordon Green har tatt på seg å lage en ekte oppfølger til den ikoniske filmen fra 1973, The Exorcist, og som man kan håpe på, er denne filmen i ferd med å bli skremmende, skummel og en ekte utfordrer til årets mest skremmende prosjekt, for ikke å snakke om oktober.

Dette er en annonse:

HQ

Loki (sesong 2) [Disney+] - 6. oktober

Vår alles favorittskurk som ble helt, er tilbake på Disney+ i oktober. Tom Hiddlestons Loke fortsetter etter hendelsene i sesong 1 og vil igjen reise gjennom tidslinjer for å samarbeide med TVA for å forhindre at et univers diktert av Jonathan Majors' Kang the Conqueror trer i kraft. Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw og Sophia Di Martinos elskede Sylvie er alle tilbake, og denne nye sesongen vil til og med introdusere noen nye ansikter, som Ke Huy Quan, som debuterer i Marvel Cinematic Universe.

HQ

Dette er en annonse:

Totally Killer [Prime Video] - 6. oktober

Hvordan stopper man en produktiv seriemorder fra å gjøre blodig comeback flere tiår etter sitt første drap? Det er enkelt. Du går tilbake i tid og stopper ham i første omgang. Det er denne historien som Prime Video's Totally Killer vil tilby i oktober, med Kiernan Shipka i hovedrollen som en ung kvinne som reiser tilbake i tid for å hindre den beryktede Sweet Sixteen Killer i å gjøre sitt første blodbad.

HQ

Goosebumps [Disney+] - 13. oktober

Ja, Goosebumps har blitt filmatisert flere ganger tidligere, men nei, det stopper ikke Disney. Skrekkserien er tilbake på den mest skremmende dagen i året, fredag den 13. oktober, og i denne serien jobber en gruppe på fem high school-elever for å stoppe overnaturlige krefter de utilsiktet har sluppet løs fra å herje og ødelegge byen de kaller sitt hjem.

HQ

The Fall of the House of Usher [Netflix] - 12. oktober

Det ville ikke være oktober hvis Mike Flanagan ikke ga ut et nytt skrekkprosjekt for Netflix. Etter Midnight Mass, The Haunting of Hill House, The Midnight Club, og The Haunting of Bly Manor, Flanagan ønsker å debutere The Fall of the House of Usher i år. Denne miniserien er en filmatisering av Edgar Allan Poes verker og har Carla Gugino i spissen for en ganske fyldig rollebesetning, inkludert Mark Hamill og Rahul Kohli.

HQ

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix [Netflix] - 19. oktober

Selv om Ubisoft ikke ser ut til å ha noen planer om å utvide spillverdenen til Far Cry 3's Blood Dragon DLC, har det franske selskapet slått seg sammen med den talentfulle regissøren som gjorde Netflix' Castlevania-serie til en suksess. Adi Shankar skal lede dette nye animasjonsprosjektet som kombinerer ulike Ubisoft-IP-er og hovedsakelig er basert på sci-fi-settingen i Blood Dragon.

HQ

Killers of the Flower Moon - 20. oktober

Hvis det er én film i oktober som har hatt Oscar-buzz rundt seg helt siden den ble annonsert, så er det Martin Scorseses neste prosjekt, Killers of the Flower Moon. Denne filmen, med Leonardo DiCaprio, Robert De Niro og Lily Gladstone i hovedrollene, utforsker de grusomme hendelsene der medlemmer av Osage-stammen ble myrdet, og kort tid etter at en stor FBI-etterforskning med J. Edgar Hoover i spissen ble satt i gang. Med sin enormt lange spilletid vil denne filmen utvilsomt kjempe om Best Picture i mars når neste Academy Awards arrangeres.

HQ

Five Nights at Freddy's - 25. oktober

Etter flere års utvikling kommer Blumhouse-filmen Five Nights at Freddy's endelig i oktober. I filmen, som kommer fra regissør Emma Tammi, spiller Josh Hutcherson hovedrollen som en sikkerhetsvakt som får i oppgave å komme seg gjennom nattskiftet på restauranten Freddy Fazbear's Pizza. Alle som har spilt eller sett spillene i aksjon, vet at dette neppe er så enkelt eller trygt som det kan virke.

HQ

Pain Hustlers [Netflix] - 27. oktober

Som avslutning på oktober har Netflix nok en storfilm i vente for fansen. Med Chris Evans og Emily Blunt i hovedrollene utforsker Pain Hustlers hvordan en mor som sliter og en mislykket apoteksjef slår seg sammen for å gjøre et konkursrammet apotek til sentrum for en kriminell konspirasjon.