Skjermtid - Oktober 2024

Vi er nå godt inne i høsten, og det betyr én ting: den skumle årstiden er over oss. Mens vi ikke ser så mye skrekkfokus i videospillverdenen i år, er det en hel rekke prosjekter som debuterer og er designet for å skremme deg dumt for film- og TV-sektoren. Så for å se hvilke serier og filmer du bør se på i oktober, la oss dykke ned i den siste episoden av Screen Time.

Men før vi kommer så langt, en liten advarsel: Som vanlig har vi basert valgene våre på en britisk utgivelsesplan, så husk å sjekke lokalt for nøyaktige lister og datoer.

Joker: Folie à Deux - 4. oktober

En av de mest etterlengtede oppfølgerne i det 21. århundre. Todd Phillips' oppfølger til den enormt vellykkede Joker ser Joaquin Phoenix tilbake som den titulære DC-skurken, og denne gangen faller han ytterligere inn i galskap og sinnssykdom ved siden av Lady Gagas Lee Quinzel, også kjent som Harley Quinn. Denne oppfølgeren er utformet som en musikal med en rekke numre og forestillinger, og vil være litt annerledes enn den første originalen.

A Different Man - 4. oktober

Sebastian Stan har hovedrollen i dette gripende og komplekse dramaet som utforsker livet til en mann som etter å ha gjennomgått en omfattende ansiktsrekonstruksjon blir betatt av en skuespiller som spiller hovedrollen i en teaterforestilling om hans eget liv. Filmen er regissert av Aaron Schimberg, og A Different Man har også Renate Reinsve og Adam Pearson i rollene ved siden av Stan.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft [Netflix] - 10. oktober

Etter hendelsene i Crystal Dynamics berømte actioneventyrtrilogi, ser denne anime-tilpasningen av Lara Crofts liv den berømte heltinnen jakte på en mektig kinesisk artefakt som ble stjålet av en maskert mann fra Croft Manor. Med Hayley Atwell som Laras stemme, er denne serien det neste skrittet i Netflix' kontinuerlige innsats for å adaptere og presentere en ny vri på mange legendariske videospillserier og -franchiser.

Transformers One - 11. oktober

Vi har ofte sett bruddstykker av hvordan Optimus Prime og Megatron ble erkefiender, men den animerte Transformers One er en av de første gangene vi får se dette vist og presentert på det store lerretet. I denne prequel-historien ser vi et stjernespekket cast med blant andre Chris Hemsworth, Scarlett Johansson og Brian Tyree Henry, som låner ut stemmene sine til bare en håndfull av de velkjente robotkrigerne.

Salem's Lot - 11. oktober

Du har kanskje lest boken eller til og med sett teaterfilmatiseringen fra 70-tallet, men hvis ikke er dette det perfekte og beste stedet å oppleve Stephen Kings hjemsøkende vampyrfortelling. Salem's Lot følger forfatteren Ben Mears når han vender hjem til Jerusalem's Lot, bare for å oppdage at barndomsbyen hans nå er gyte- og fødested for en nattvandrende blodsuger.

Terrifier 3 - 11. oktober

Det er halloween, så hvorfor er Art the Clown utkledd som julenisse? Det er et spørsmål du må se svaret på når Terrifier 3 kommer på kino denne måneden. David Howard Thornton er tilbake i rollen som det skremmende og skumle sirkusmonsteret i denne treeren fra Damien Leone, der Art skaper alle slags problemer og virkelig tar moroa ut av julehøytiden på julaften.

Brothers [Prime Video] - 17. oktober

Josh Brolin og Peter Dinklage spiller hovedrollene som tvillingbrødre i denne kommende Prime Video filmen. Brothers ser de to slå seg sammen og begi seg ut på en farlig ransraid, samtidig som de blir jaget av en nådeløs politimann spilt av Brendan Fraser. Med Marisa Tomei og Glenn Close i hovedrollene, ligger Brothers an til å bli en av oktobers største komedier.

The Wild Robot - 18. oktober

Denne neste animasjonsfilmen handler om en ensom robot som har blitt fanget på en ubebodd øy. Roboten, kjent som Roz, og med stemme av Lupita Nyong'o, får i oppgave å overleve øyas brutale miljø og vær, og utvikler snart en nærhet og omsorg for de ulike skapningene og dyrene som kaller dette uberørte landområdet sitt hjem.

Smile 2 - 18. oktober

Nok en skrekkfilm i en allerede skremmende måned. Parker Finn er tilbake og styrer oppfølgeren til den svært urovekkende Smile. I denne neste delen av den skumle serien ser vi en global popsensasjon som kjemper for å overleve stadig mer uforklarlige hendelser, samtidig som hun tvinges til å se fortidens redsler i øynene. Med tanke på den absolutt skremmende tonen i den første filmen, kan vi nok forvente å bli skremt fra vettet i denne oppfølgeren.

Like a Dragon: Yakuza [Prime Video] - 24. oktober

Den andre videospillfilmatiseringen i oktober 2024 tar oss med til Ryu Ga Gotoku Studios berømte Yakuza-serie for en live-action-filmatisering som ser ut til å utforske livet til Kazuma Kiryu når han navigerer og prøver å skape seg et navn i de farlige, kriminelle gatene i Japan. Vi kan se frem til mye action av typen Like a Dragon, men vi kan også forvente at den karakteristiske sprøheten og den uventede naturen vil være et hovedelement i denne filmatiseringen.

Venom: The Last Dance - 25. oktober

Det siste kapittelet i Tom Hardys Venom-trilogi. The Last Dance har fått det passende navnet, og her vil Eddie Brock og hans uredde symbiot slå seg sammen og forsøke å overleve attentatforsøk fra både menneske- og symbiotverdenen. Med tanke på den middelmådige mottakelsen av de to første filmene har Venom: The Last Dance mye å bevise, men det betyr ikke at den ikke vil overraske og avslutte trilogien på et høyt nivå.

Don't Move [Netflix] - 25. oktober

En siste skummel film for å runde av en svært skremmende måned. Netflix feirer årets skumleste sesong med en virkelig urovekkende og ubehagelig film kjent som Don't Move. Denne filmen handler om en ung kvinne, spilt av Kelsey Asbille, som får 20 minutter på seg til å unnslippe en seriemorder, før kroppen hennes slår seg ut på grunn av et lammende giftstoff som har blitt injisert i systemet hennes. Unødvendig å si at dette ser ut til å bli veldig stressende.

Så, der har vi det, en uhyggelig samling filmer for den skumleste tiden på året. For å se hva november har å tilby film- og TV-fans, må du huske å komme tilbake om en måneds tid for neste Screen Time.