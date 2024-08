Skjermtid - september 2024

HQ

Mens høsten vanligvis er preget av flere lanseringer av videospill, har film- og TV-bransjen en tendens til å bremse opp når produksjonsselskapene forbereder seg på en travel ferieperiode. Dette betyr at selv om september har noen spennende og lovende filmer og serier å holde utkikk etter, er det færre enn det har vært de siste månedene.

Før vi går i gang med månedens valg på Screen Time, en rask ansvarsfraskrivelse: Vi har basert valgene våre på en britisk utgivelsesplan, så husk å sjekke lokalt for nøyaktige datoer og oppføringer.

Slow Horses [Apple TV+] - 4. september

En av de beste seriene på Apple TV+, noe som underbygges av det faktum at den er inne i sin fjerde sesong på tre år. I Slow Horses' fjerde sesong er de mistilpassede spionene tilbake under Gary Oldmans Jackson Lamb, og får i oppgave å avsløre skjulte MI5-hemmeligheter etter at en bombing har avdekket dem.

Det perfekte paret [Netflix] - 5. september

Nicole Kidman har i det siste funnet et hjem hos Netflix, ettersom den australske skuespillerinnen har spilt i flere prosjekter for strømmetjenesten, noe hun utvider denne måneden med The Perfect Couple. Her spiller Kidman sammen med Liev Schrieber som et foruroligende perfekt par og patriarkpar som leder en familie i hjertet av et bryllup som rystes av et forskrudd mord.

Beetlejuice Beetlejuice - 6. september

Etter over 30 år slår Tim Burton seg sammen med Michael Keaton og Winona Ryder for å vende tilbake til den ikoniske verdenen på Beetlejuice. I denne oppfølgeren vender Deetz-familien tilbake til sitt berømte hjem, der den opprørske unge Astrid bestemmer seg for å gå imot morens ønsker og si navnet til den titulære demonen, noe som utløser et vanvittig eventyr i livet etter døden.

Speak No Evil - 13. september

James McAvoy har en evne til å skremme folk, noe vi så i Split og Glass. Dette talentet skal den skotske skuespilleren sette på prøve igjen i den spennende skrekkfilmen Speak No Evil, der han spiller farsfiguren i en marerittaktig familie som plager en samling gjester de har møtt under en idyllisk ferie.

Lee - 13. september

Kate Winslet låner ut sine talenter til dette biografiske dramaet om den berømte fotografen Lee Miller, som er mest kjent for sitt arbeid med å dokumentere grusomhetene under andre verdenskrig for magasinet Vogue. I denne filmen får vi se Lee oppleve noen av krigens mest opprivende øyeblikk og håndtere konsekvensene av å dele sine opplevelser med omverdenen.

Uglies [Netflix] - 13. september

Joey King er et annet kjent navn for Netflix-abonnenter, og skal spille hovedrollen i dette kommende actioneventyret som utspiller seg i en verden der folk i ung alder blir utsatt for enorme kosmetiske inngrep for å gjøre selv den mest uattraktive personen objektivt pen ved å utslette fysiske forskjeller. Når en av venninnene hennes forsvinner for å unngå operasjonen, setter Kings Tally i gang med å finne og bringe henne hjem.

Gudenes tussmørke [Netflix] - 19. september

Enda en Netflix-kombinasjon som har vært vanlig den siste tiden. Zack Snyder forlater Rebel Moon -franchisen for i stedet å rette oppmerksomheten mot en animert serie som utforsker hendelsene som førte til Midgards og Åsgards undergang og ødeleggelse, og som førte til at Ragnarök ble satt i gang for fullt.

Agatha All Along [Disney+] - 19. september

I den neste store TV-serien på Marvel Cinematic Universe vender Kathryn Hahn tilbake som den mørke, magiske heksen Agatha Harkness i en dedikert serie der hun bryter seg fri fra Scarlet Witchs trolldom takket være hjelp fra en spesielt talentfull tenåring. I denne serien tar Agatha fatt på prøvene på Heksenes vei for å gjenvinne kreftene sine og igjen bli en magisk kraft å regne med.

The Penguin [HBO Max] - 19. september

I det som er en stor dag for skurkaktige superhelt-spinoff-serier, vil DC matche Marvels freak ved å debutere The Penguin, en serie der Colin Farrell repriser rollen han først brakte til live i Matt Reeves' The Batman. Denne serien vil utforske hvordan forbryterbaronen Gotham City gikk fra en ydmyk begynnelse til skremmende høyder, alt ved hjelp av noen få forskrudde individer.

The Substance - 20. september

Margaret Qualley spiller hovedrollen sammen med Demi Moore i denne spennende skrekkfilmen om en skuespillerinne som tar et eksperimentelt stoff på svartebørsen i et forsøk på å stoppe aldringsprosessen ved midlertidig å skape en yngre og bedre versjon av seg selv. Det sier seg selv at slike løfter aldri er så enkle som de kan virke...

Wolfs [Apple TV+] - 20. september

Brad Pitt og George Clooney spiller hovedrollene i Jon Watts' neste regissørforsøk, en Apple TV+ film om to rivaliserende fiksere som får i oppgave å samarbeide for å fullføre den samme jobben og overleve en natt som blir stadig mer merkeligere og mer forvirrende. Filmen er definert som en krim/thriller, og du kan forvente mye vittig og spydig humor mellom de stridende hovedpersonene.

Hans tre døtre [Netflix] - 20. september

Ja, det er en travel måned for Netflix, og strømmetjenesten runder av med et drama som utvilsomt kommer til å havne på noen prisutdelinger tidlig i 2025. His Three Daughters ser Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen og Carrie Coon i hovedrollene som fraseparerte søstre som tvinges til å finne sammen igjen for å ta vare på sin syke far.

Megalopolis - 27. september

Francis Ford Coppolas etterlengtede lidenskapsprosjekt, som har vært 40 år under arbeid, er nesten her. Filmen tar seerne med til et New York som er ødelagt av en katastrofe, men som har store forhåpninger om å bli gjenoppbygd til en slående utopi av en eksentrisk arkitekt. Megalopolis har gitt svært varierende inntrykk, men ingen av dem kan veie opp for den store rollebesetningen med Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Laurence Fishburne og mange flere.

Hellboy: Den krokete mannen - 27. september

Hellboy er tilbake! Nei, det er ikke Ron Perlman eller David Harbour som vender tilbake til rollen, men snarere den mindre kjente Jack Kesy, som dukker opp i dette mindre prosjektet med et mer grufullt tema. Denne gangen vil mørkets sønn forsøke å unnslippe et landlig samfunn hjemsøkt av hekser ledet av den titulære og forskrudde Crooked Man, og historien er til og med delvis formet av Hellboy-skaperen Mike Mignola.

Det avslutter nok en episode av Skjermtid. Husk å komme tilbake om noen uker når vi ser på hva oktober 2024 har i vente for film- og TV-fans.