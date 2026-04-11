Skjult Elden Ring Halligtree-scene oppdaget

Hvis du kan din Elden Ring lore, vil du være klar over Miquella og Haligtree. I selve spillet er Haligtree et tøft, valgfritt område du må gjennom hvis du vil møte den ultimate testen av dine spillerferdigheter som venter på slutten i Malenia. I historien er det et vakkert og tragisk sted som passer til Miyazakis og GRRMs verdensbygging.

Miquella, et av halvgudbarna til Radagon og Marika, dannet Haligtreet i håp om at det kunne kurere tvillingsøsteren hans, Malenia, for hennes skarlagensrøde råte. Slik gikk det ikke, men dataminer Lance McDonald viser hvordan Haligtree ble til i en nylig avduket cutscene. Der ser vi Miquella plante frøet til det som skulle bli Haligtreet, og viser en ubrukt videofil som også hadde et par linjer med muntlig dialog vedlagt. Å prøve å få hendelsen som ville ha utløst cutscene, fungerte ikke, men seerne kan ta en titt på den i videoen nedenfor :

Elden Ring har en enorm overflod av innhold, men mellomsekvensene er relativt sjeldne, bortsett fra introduksjoner av sjefer. Dette hadde vært en flott måte å introdusere oss for Kindly Miquella på, selv om det kanskje hadde vært et for sterkt hint om hans involvering i den fremtidige DLC-en.