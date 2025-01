Skjult muskelfett kan skade hjertet ditt, uansett BMI

HQ

Fett som er gjemt i musklene kan være farligere for hjertet enn du tror, uavhengig av hvor mye du veier. Ifølge en fersk studie (artikkel 1 og artikkel 2) publisert i European Heart Journal hadde personer med høyere nivåer av dette "intermuskulære" fettet større risiko for hjertesvikt, hjerteinfarkt eller død, selv om deres generelle BMI var normal. Ved å analysere nesten 700 pasienter fant forskerne ut at denne typen fett skader de små blodårene i hjertet, i motsetning til fett som er lagret under huden, som ikke utgjør noen slik risiko. Forskere fra Harvard Medical School foreslår å fokusere på muskelhelse og fettfordeling som nye måter å takle risikoen for hjertesykdom på.

Bør legene begynne å se utover BMI for å måle ekte hjertehelse?

