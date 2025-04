Skjult Steam-funksjon viser hvor mye penger du har brukt på plattformen

HQ

Hvis du ikke vil oppleve en plutselig følelse av redsel over hvor mye penger du har brukt på videospill, er det kanskje på tide å se bort nå. Ellers kan du bli med oss for å se hvor mye penger du har brukt på Steam-spill i løpet av kontoens levetid.

Som oppdaget av PC Gamer, en Reddit-tråd der en bruker noterte hvor mye penger de hadde brukt via Points Shop, så en kommentar som guidet brukerne til en enklere måte å se hvor mye penger de hadde brukt.

For å få tilgang til dette på din egen konto, gå til Hjelp, deretter Steam Support, deretter Min konto, deretter Data relatert til Steam-kontoen din, før du klikker på koblingen Eksterne midler brukt. Det vil da kreve en ny pålogging, men etter det vil du kunne se hvor mye penger du har brukt gjennom årene.

Skremmende ting, for noen, men det er interessant å vite at Valve har holdt oversikt over våre individuelle forbruksdata, og lar oss se det også.