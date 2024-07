Skoda avslører ny helelektrisk kompakt-SUV

HQ

Skoda ønsker å styrke sin elektriske portefølje når de senere i år lanserer en helt ny kompakt SUV med navnet Elroq. Bilen er designet for å være ideell for by- og forstadskjøring, og kommer i en form som lover lagringsplass på mellom 470 liter og 1580 liter, avhengig av modell.

Elroq kommer i en rekke modeller med ulik plass og effekt. Modellene starter med 50 og går deretter opp til 60, 85 og til slutt 85x, med batterikapasitet på henholdsvis 55kWh, 63kWh, 82kWh og 82kWh, noe som gjør at bilen kan levere en effekt og toppfart på henholdsvis 170kW100mph, 204kW/100mph, 285kW/112mph og 200kW/112mph. Den viktigste andre forskjellen er at 85x vil også være firehjulsdrift med en dual-motor konfigurasjon, mens resten vil være bakhjulsdrift.

Når det gjelder rekkevidde, kan du forvente rundt 40 mil på en enkelt lading, med DC-hurtiglading aktivert og i stand til å gå fra 10-80% batteri på under 28 minutter.

Den eksakte lanseringsdatoen og prisen for Elroq er ennå ikke bekreftet, men vi kan uansett forvente å se bilen på veiene i høst.

