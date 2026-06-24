Skoda presenterer sin største modell noensinne

HQ

Det ser ut til at Skoda ikke nøyer seg med SUV-modellene Enyaq og Kodiaq, og har nå presentert en helt ny modell, som også er den største modellen de har designet – møt Peaq.

Det er en elektrisk SUV med syv seter som ligger over Enyaq og er designet for å konkurrere med store familie-EV-er som Kia EV9. Med en lengde på 4,87 meter er den enda større enn Kodiaq. Rekkevidden er et av de viktigste tallene. Avhengig av versjon kan Peaq kjøre opptil 640 kilometer på én lading, mens hurtiglading kan fylle batteriet fra 10 til 80 % på rundt 28 minutter. Kjøpere kan velge mellom batteripakker på 63 kWh og 91 kWh, og det finnes både bakhjulsdrevne og firehjulsdrevne varianter.

Den tilbyr opptil 935 liter lasterom i femseterskonfigurasjon, pluss ekstra oppbevaringsplass under panseret. Skoda hevder også at den har det største panoramataket som noensinne er montert på en av deres biler, og tilbyr funksjoner som massasjeseter, et Sonos-lydsystem og toveis lading.

Den største overraskelsen er kanskje prisen. I Tyskland forventes Peaq å starte på rundt 50 000 euro, noe som gjør den til den dyreste Skodaen som noensinne er solgt, selv om den fortsatt er merkbart billigere enn mange elektriske SUV-er i premiumklassen med syv seter.