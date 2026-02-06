Skoda-sjefen sier mange kinesiske elbilmerker vil forsvinne fra Europa

HQ

For tiden har markedet fått mange nye konkurrenter fra Kina, og noen har til og med etablert et ganske solid fotfeste, som BYD og Xpeng. Men spør du Skoda-sjefen, Martin Jahn, vil mange av disse til slutt forsvinne fra Europa.

I et intervju med Auto Express sier Jahn at antallet konkurrenter i dag er "uholdbart", og at han ser for seg økt konsolidering på området. Videre mener han også at forbrukernes tillit til disse merkene er for lav til at det vil lønne seg å skape et godt marked.

"Spørsmålet er hva som er økonomisk bærekraftig. Jeg tror det vil skje en konsolidering av den kinesiske bilindustrien, og spørsmålet er hvor lenge man kan beholde så mange merker og lansere nye biler i dette tempoet. For da er spørsmålet om du kan avskrive alle investeringene? Så hvor lenge er dette bærekraftig?"

Skoda og andre mer etablerte produsenter har opplevd økt press fra kinesiske produsenter, så han har en bitteliten skjevhet her, men er du enig?