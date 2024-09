Škoda teaser og forbereder seg til lanseringen av nye Elroq

HQ

Škoda står foran en stor endring i designfilosofien. Bilprodusenten er i ferd med å lansere en helt ny modell som blir den første til å ta i bruk det nye designspråket Modern Solid, og den første bilen som får behandling på denne plattformen blir ingen ringere enn Elroq.

Denne bilen blir en kompakt SUV EV. Mens vi venter på konkret informasjon og spesifikasjoner, har vi fått se den første konseptmodellen av bilen, og vi har blitt informert om at den fullstendige avdukingen vil finne sted en gang i oktober. Vi har ikke fått noen fast dato ennå.

Sjef for eksteriørdesign hos Škoda Auto, Karl Neuhold, snakket litt om Elroq, og la til: "Takket være den lange rekkevidden og den robuste karosseristilen vil Elroq være den perfekte følgesvenn for Everyday Explorers på utendørs eventyr, samtidig som den kompakte størrelsen også gjør den ideell for bykjøring."

