Skogbrann bryter ut ved et berømt landemerke i Skottland

Siste nytt om Skottland . Sommervarmen har ført til skogbranner og branntilløp mange forskjellige steder i verden. Den siste i rekken er Skottland, der et av landets mest kjente landemerker har blitt dekket av røyk og flammer.

Ifølge Sky News har det berømte landemerket Arthur's Seat blitt rammet av en skogbrann, og dette er den utdødde vulkanen som ligger like utenfor Edinburgh. Skogbrannen ble først rapportert på ettermiddagen søndag 10. august, og siden da har brannmannskaper løpt til stedet for å takle brannen og forhindre at den forårsaker skade på den nærliggende byen.

Den siste oppdateringen om brannen sier at Scottish Fire and Rescue Service nå har brakt brannen under kontroll, og at de har to enheter på stedet for å hjelpe de lokale mannskapene med å bekjempe de gjenværende branntilløpene. Det er ikke rapportert om noen omkomne i forbindelse med skogbrannen, selv om det ble rapportert at folk ble sett flykte fra landemerket da brannen fortsatte å spre seg.