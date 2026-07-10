Skogbrann i Almería i Spania har krevd 11 menneskeliv da de forsøkte å flykte fra flammene

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En skogbrann i Los Gallardos, en kommune i provinsen Almería i Andalusia, Spania, har kostet 11 mennesker livet, ifølge lokale myndigheter. De fleste av dem antas å være utenlandske turister, som ble overrasket av flammene da de prøvde å forlate byen, ettersom brannen spredte seg raskt og ukontrollert. Noen antas å være av britisk nasjonalitet, fordi en av de utbrente bilene som ble funnet, hadde rattet på høyre side.

Ofrene forsøkte å unnslippe brannen via en alternativ rute, som var forskjellig fra evakueringsruten som var angitt av redningstjenestene. Tre av ofrene ble funnet inne i utbrente biler, og åtte ble funnet på veien nær Bédar, en annen kommune i nærheten av Los Gallardos.

Nødhjelpsmyndighetene beordret en avsperring i Bédar, som ikke var berørt av flammene: Hadde det blitt beordret evakuering, kunne det ha blitt en enda større tragedie ettersom flammene omsluttet veien, sa den andalusiske ministeren for presidentkontoret, helse og nødsituasjoner, Antonio Sanz

Det er også fire personer som er alvorlig skadet med brannskader, og fire med mindre alvorlige skader, og flammene har hittil brent ned 3 150 hektar. Rundt tusen mennesker er evakuert, og brannmannskapene jobber fortsatt med å få kontroll over brannen.

Dette gjør denne skogbrannen til en av de dødeligste i Andalusias historie. Ifølge tidlige opplysninger fra vitner antas det at brannen startet da en nedfalt kraftledning utløste flammer, rundt kl. 16.35 CEST onsdag ettermiddag, og spredte seg med uvanlig hastighet gjennom skogen.