Skogbrann tvinger frem masseevakueringer på Kreta

Siste nytt om Hellas . En skogbrann på Kreta sprer seg raskt og har svidd av store skogområder og olivenlunder, noe som har ført til evakuering av over tusen innbyggere og turister, opplyste myndighetene torsdag.

"Tre bosetninger ble evakuert, og mer enn 1000 forlot hjemmene sine. Noen ble brakt til helsesentre med luftveisproblemer", sier George Tsapakos, nestleder i Kretas sivilforsvar, til allmennkringkasteren ERT.

Brannmannskapene kjempet for å få kontroll over brannene, som ble forsterket av vindkastene. "Det er vindkast i området, noen måler 9 på Beaufort-skalaen, noe som fører til at brannene blusser opp igjen og vanskeliggjør slukningsarbeidet", sier Vassilis Vathrakogiannis, talsmann for brannvesenet.

Brannmannskapene, som er forsterket av luftbårne enheter, står overfor vanskelige forhold ettersom den kraftige vinden fører til nye oppblussinger, noe som kompliserer slukningsarbeidet og fører til at noen evakuerte må søke medisinsk hjelp for luftveisproblemer. Lokale myndigheter fortsetter å følge situasjonen nøye.