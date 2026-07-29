Skogbranner herjer nå i Øst-Europa, og tre brannmenn har omkommet i Hellas

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Den fjerde europeiske hetebølgen denne sommeren er nå i full gang, og som forventet gjør den det allerede mye vanskeligere å slukke skogbrannene. Reuters rapporterer om nye branner som sprer seg lenger øst på kontinentet, og at tre brannmenn har omkommet i Hellas. To omkom da de ble fanget mellom to brannfronter på Kreta, mens den tredje omkom under brannslukking på Peloponnes, der sterk vind drev flammene nær landsbyer og sommerferieområder.

Som vi har rapportert de siste ukene, fortsetter Spania og Frankrike å kjempe mot store branner, selv i regioner der situasjonen så ut til å ha stabilisert seg. Situasjonen rundt den store brannen mellom Ávila og Madrid i Spania har bedret seg, men det er beordret nye evakueringer i Zamora, og en brann i Castellón er fortsatt ute av kontroll etter å ha brent ned mer enn 10 000 hektar. I Frankrike har den enorme brannen i Bordeaux-regionen allerede brent ned 42 000 hektar, og det er fortsatt fare for at den kan blusse opp igjen.

I denne nye bølgen holder ekstrem varme, tørke og vind brannfaren ekstremt og farlig høy over hele Europa. Spania og Frankrike står overfor temperaturer på opptil 41 °C, og myndighetene advarer om at selv kontrollerte branner kan blusse opp igjen. Den fjerde hetebølgen på kontinentet gjør tross alt skogene tørrere og brannene vanskeligere å få under kontroll.