Skogbranner tvinger hundrevis av turister til å evakuere i Hellas og Kroatia

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Flere europeiske turistområder har blitt evakuert på grunn av skogbranner de siste dagene. Ifølge Reuters har en brann nær den dalmatiske feriebyen Omis i Kroatia kostet én person livet, skadet 40 og tvunget mer enn tusen mennesker til å flykte. Samtidig ble mer enn 300 personer evakuert med båt fra den greske kystbyen Siviri.

Som vi tidligere har rapportert, sprer nye branner seg over hele Europa, også utenfor de vanlige brannområdene i den sørlige delen av kontinentet. Frankrike evakuerte hundrevis fra en landsby i Landes-regionen, Spania kjemper fortsatt mot store branner, blant annet en brann på 31 000 hektar i Huelva, og Storbritannia har opplevd rekordhøy skogbrannaktivitet for andre år på rad etter fem hetebølger.

Ifølge rapporten er Europa fortsatt preget av «svært ekstreme» skogbrannforhold. EUs Copernicus Climate Change Service advarte om farlig brannvær i store deler av Sentral- og Øst-Europa, med ytterligere brannherder i Sør-Storbritannia, Irland, Nord-Frankrike og Sør-Sverige, ettersom varme og tørke fortsetter å ødelegge skoger, boliger og avlinger. Og turismen.