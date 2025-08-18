Skogbranner tvinger stenging av berømt spansk pilegrimsrute

HQ

Siste nytt om Spania . Myndighetene i Nord-Spania har stengt en del av den berømte Camino de Santiago etter at skogbranner som følge av en intens hetebølge feier gjennom Picos de Europa-fjellene.

"Dette er en brannsituasjon vi ikke har opplevd på 20 år", sier forsvarsminister Margarita Robles til radiostasjonen Cadena SER. "Brannene har spesielle kjennetegn som følge av klimaendringene og denne enorme hetebølgen."



Brannene, som er blant de alvorligste på flere tiår, har lagt store skog- og jordbruksområder øde, og den tykke røyken gjør det vanskelig å slukke brannen fra luften. Hæren har blitt satt inn for å støtte lokale mannskaper, mens motorveier og jernbanetjenester står overfor forstyrrelser.

Flere brannmenn har mistet livet i kampen mot flammene, og myndighetene fortsetter å etterforske mistanker om påsatte branner. I mellomtiden har myndighetene oppfordret både pilegrimer og innbyggere til å unngå de berørte områdene inntil forholdene bedrer seg.