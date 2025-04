Skoleballet blir et blodbad i Fear Street: Prom Queen

HQ

Netflix er nesten klar til å vende tilbake til Fear Street -serien, ettersom streameren vil utvide denne serien med en helt ny del kjent som Fear Street: Prom Queen i mai. Denne skrekkfilmen vil ta utgangspunkt i det typiske og tradisjonelle slasher-temaet som serien har blitt kjent for, og nå som premieren nærmer seg, har vi fått se en full trailer.

Når det gjelder hva Fear Street: Prom Queen handler om, legger den offisielle synopsis til: "Velkommen tilbake til Shadyside. I denne neste delen av den bloddryppende Fear Street-serien er skoleballsesongen på Shadyside High i gang, og skolens ulveflokk av It Girls er opptatt med sine sedvanlige søte og ondskapsfulle kampanjer for kronen. Men når en modig outsider uventet blir nominert til hoffet, og de andre jentene begynner å forsvinne på mystisk vis, er det plutselig duket for litt av en ballkveld for avgangsklassen '88."

Med mange brutale mord i kortene, inkluderer rollebesetningen som skal drepes jevnt og trutt India Fowler, Suzanna Son, Fina Strazza, David Iacono, Ella Rubin, Chris Klein, Lili Taylor, Katherine Waterston og Ariana Greenblatt.

Når det gjelder når Fear Street: Prom Queen kommer på Netflix, debuterer skrekkfilmen 23. mai, og du kan se traileren for den nedenfor.