Skotske Maria McAneny slår Guinness verdensrekord for raskeste mål i kvinnefotballens historie

Maria McAneny, 21 år gammel skotsk midtbanespiller for Celtic, ble tildelt Guinness verdensrekord for tidenes raskeste mål i kvinnefotball: Det tok henne bare 4,10 sekunder å score et mål. Det skjedde under en kamp i den skotske Premier League for kvinner 22. desember 2025, mot de regjerende mesterne Hibernian.

Målet kom umiddelbart etter avspark: McAneny skjøt fra midten av banen og fløy i en umulig høyde for keeperen, slik at motstanderlaget ble lamslått. Celtic vant kampen 2-1.

Målet har blitt anerkjent av Guinness World Records som det raskeste i profesjonell kvinnefotball, og ble tildelt utmerkelsen denne uken. McAneny forklarte at hun ikke hadde trent, det var "bare en spontan greie.

"Det var en plan B, men jeg sa til Saoirse at jeg skulle gå for det, og heldigvis gikk det inn. Det er en fantastisk følelse, og det er definitivt ikke en prestasjon jeg noen gang trodde jeg skulle oppnå. Det har ikke helt satt seg, for å være ærlig."

Maria McAneny har bidratt med 13 mål og fem målgivende pasninger for Celtic, og har allerede blitt kalt inn til landslagsspill med Skottland, og vil også være tilbake i neste måneds VM-kvalifiseringskamp mot Belgia.