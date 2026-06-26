Skottland er nå definitivt ute av VM etter at Senegal slo Irak 5–0

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Senegals 5-0-seier over Irak, med to mål av Pape Gueye fra Villarreal og mål av Habib Diarra fra Sunderland, Ismaila Sarr fra Crystal Palace og Iliman Ndiaye fra Everton, (nesten) bekreftet at Senegal er blant de beste lagene som har endt på tredjeplass (tredjeplass i gruppe I, der Frankrike leder etter å ha vunnet 4-1 mot Norge med et hat-trick av Dembélé), noe som fikk en kjedereaksjon: Skottland har nå mistet alle muligheter til å kvalifisere seg som et av de åtte beste lagene på tredjeplass.

Skottland vant bare én kamp, mot Haiti, og tapte de to andre, og endte dermed med 3 poeng og -3 i målforskjell, så de hadde svært, svært små sjanser til å kvalifisere seg som et av de åtte beste lagene på tredjeplass (av 12 grupper). At Irak ikke tapte mot Senegal var en av dem, noe som også innebar at Spania måtte slå Uruguay, Egypt måtte slå Iran, samt noen mer uforutsigbare utfall, som at Ghana måtte slå Kroatia med tre mål eller at Østerrike måtte slå Algerie med to mål.

Til slutt ble ikke det første av kravene oppfylt, og det er nå 100 % sikkert at Skottland er et av lagene som er slått ut av VM.

Senegal, som nå har tre poeng og +2 i målforskjell, har svært gode sjanser til å kvalifisere seg som et av de åtte beste lagene som har endt på tredjeplass, men dette vil ikke bli bekreftet før de andre lagene har spilt sine kamper i løpet av fredag og lørdag.