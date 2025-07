Skottland krever landsomfattende måketoppmøte på grunn av frykt for dødsfall

HQ

Siste nytt om Skottland Det skotske konservative partiet ønsker å ta et oppgjør med den økende økningen av luftbårne angripere som plager landet. I en debatt nylig tok tidligere Tory-leder Douglas Ross ordet og nevnte at noe må gjøres med antallet voldelige måker som bor i landet.

Ifølge Sky News gikk Ross så langt som å si at måkene var blitt en "plage" og at de utgjør et "økende problem" for landet, noe som bare ble forsterket av en annen konservativ representant, Rachael Hamilton, som forklarte at måkene etterlater skottene "redde, angrepne og traumatiserte".

Tory-partiet ønsker at det skal avholdes et måketoppmøte for å finne en løsning for måkeangriperne, noe landbruksminister Jim Fairlie har lovet skal skje i Nord-Skottland, selv om de konservative håper at det skal bli et arrangement for hele Skottland.