Skottlands kaptein Andy Robertson leser opp et rørende brev fra Rute Cardoso, kona til Diogo Jota

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Andy Robertson, kaptein på det skotske landslaget, har lest et brev skrevet til ham av Rute Cardoso, Diogo Jotas kone, der hun takker Robertson for vennskapet hans mens han forbereder seg på å spille i VM. «Takk for at du ikke glemmer ham. Takk for at du tar ham med deg. Takk for at du har forvandlet smerten ved tapet til styrke og til noe så vakkert. Slik gjør vi det her hjemme også, hver dag. Han ville vært og er utrolig stolt av deg.»

Da Jota og Robertson var lagkamerater i Liverpool, snakket de ofte om deres felles drøm om å spille i VM. Jota gikk glipp av VM 2022 med Portugal på grunn av skade, og Skottland kvalifiserte seg ikke. Jota omkom i en bilulykke i juli 2025, og lagkameratene hans i Portugal hedret ham med en VM-tropp på 27+1 spillere.

Nå som Skottland har kvalifisert seg til et VM for første gang på 30 år, sa Robertson at han har tenkt mye på vennen sin. Cardoso sendte ham et brev der hun oppfordret ham til å «verne om den drømmen og leve den for dem begge».

«VM var en av disse drømmene, en drøm som dere to pleiet side om side med den samme lidenskapen som dere tok med dere ut på banen. Da jeg hørte ordene dine og fikk vite hva du følte den dagen da Skottland kvalifiserte seg til VM etter så mange års venting, innså jeg at Diogo aldri forlot banen for alvor.

Ved å oppnå det øyeblikket og sikre deg plassen i VM, drar du ikke alene; du tar drømmen hans med deg også. Og når du går ut på banen, vet jeg at det ikke bare er du som går ut. Diogo vil være med deg i tankene dine, i skrittene dine, i hjertet ditt.»

Robertson, 32, har spilt over 90 kamper for Skottland siden 2014. Han har forlatt Liverpool etter ni år og skal spille for Tottenham Hotspur neste sesong.