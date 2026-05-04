Skrekk i roguelike kortstokkbygger The Zibbo Show "er ikke i ansiktet ditt: noe er ikke helt riktig"

Et av de mest interessante indieprosjektene vi lærte om på IndieDevDay-området på MAD Games Show i Madrid forrige måned var The Zibbo Show, en annen roguelike kortstokkbygger, ja, men med en spennende setting og et par vendinger lagt til den velprøvde formelen.

Sjefsdesigner og programmerer fra Tessera Studios, henholdsvis Pere Suau og Víctor Hernández, fortalte oss om deres nye tilnærming i videoen nedenfor.

"Vi satte opp en slags amerikansk TV-serie", forklarer de om den litt urovekkende settingen. "Jeg mener, det er på en måte skrekk, men det er ikke skrekk i ansiktet ditt, det er bare litt subtilt, så jeg tror dette er litt annerledes enn andre spill i denne sjangeren. [...] Fortellingen er veldig lett, vi vil ikke at spillerne skal måtte hoppe over mye dialog, men det er bare selve settingen. Du kan se at det er noe som mangler, noe som ikke er helt riktig."

Når det gjelder selve spillingen, er det en særegen terningmekanikk som kan riste opp ting litt for sjangerfans :

"Du spiller i et 3x3 rutenett, du plasserer terninger, du har 9 terninger, du plasserer terninger i kolonnene, og hvis du plasserer den samme terningen i samme kolonne som din siste terning, multipliserer du poengsummen. Så du fortsetter å score poeng med terningene og multipliserer, men du kan også ødelegge fiendens terninger, for hvis du plasserer det samme tallet som fienden i samme kolonne, blir den ødelagt."

Er det plass i kortspillpakken din til det kommende The Zibbo Show, eller er du fortsatt for avhengig av det nylige Slay the Spire 2? Legg igjen en kommentar nedenfor og spill intervjuet med full undertittel før Zibbos kommende beta for mer informasjon.