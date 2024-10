Skrekk-PvPvE The Bornless blir spiltestet akkurat i tide til Halloween

Det nye skrekk-PvPvE-skytespillet The Bornless begynner snart sin første playtest med tidlig tilgang. Spillet vil tillate forhåndsregistrerte spillere å få sjansen til å hoppe inn på Farmouth-øya og se hvor lenge de kan overleve i det forvridde landskapet.

I playtesten vil spillerne oppleve Ritual-spillmodusen. Du starter sammen med partneren din på Farmouth, etter å ha blitt brakt dit på ukjent vis. Det er et farlig sted helt fra starten av, og ikke bare fordi onde klovner, Wendigos og mer kaller øya hjem. Andre spillere er også i hælene på deg, og du må kjempe mot dem for å fullføre ritualer på øya.

Disse ritualene gir deg en stor bølge av kraft, slik at du til slutt kan spille som en demon og tvinge alle andre til å flykte eller gå til grunne. I den spillsløyfen kan du også tjene utstyr som øker kreftene dine, samt bygge din egen base for operasjoner, noe som gjør Farmouth litt mindre skremmende for hver gang du tar det på.

Spilltesten er tilgjengelig via Steam, og vil pågå den 26. og 27. oktober, slik at du har noe å gjøre i helgen før Halloween. Hvis du vil ta en titt på spillingen for å se hva det handler om, kan du sjekke ut traileren nedenfor :