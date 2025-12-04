Skrekken har bare så vidt begynt i Ready or Not 2: Here I Come

Nylig fikk vi se noen tidlige glimt og bilder av den etterlengtede Ready or Not oppfølgeren kjent som Ready or Not 2: Here I Come, og i dag kan vi bygge videre på det med den offisielle traileren.

Filmen har premiere på kino i april 2026, og vil faktisk fortsette nesten rett etter den opprinnelige filmen, noe som betyr at Samara Weavings Grace ikke får en sjanse til å hvile før hun havner i alvorlige problemer igjen. I bunn og grunn, hvis vi skal være konsise, er handlingen at hennes flukt og kampen for livet i den første filmen faktisk bare var det første nivået i det forskrudde spillet som spilles, og nå har hun kommet seg til det andre nivået der enda flere farer og trusler venter, noe som strekker seg og påvirker søsteren hennes spilt av Kathryn Newton.

Det fulle synopsis forklarer: "Noen øyeblikk etter å ha overlevd et angrep fra Le Domas-familien, oppdager Grace (Samara Weaving) at hun har nådd neste nivå i det marerittaktige spillet - og denne gangen med sin fremmedgjorte søster Faith (Kathryn Newton) ved sin side. Grace har én sjanse til å overleve, holde søsteren i live og gjøre krav på det høye setet i rådet som kontrollerer verden. Fire rivaliserende familier jakter på henne for å få tronen, og den som vinner, styrer alt."

Se traileren nedenfor for det som utvilsomt blir en overbevisende skrekkoppfølgeren i april.