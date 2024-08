Skrekkentusiasten Ashleigh Millman svarer på våre brennende spørsmål

HQ

Hei på deg, Ashleigh! Hvem er du, og hva driver du med?

Hallo, jeg heter Ash. Jeg heter Ash, og den enkleste måten å gruppere det jeg gjør på, er vel å si at jeg er programleder og innholdsskaper med fokus på skrekkunderholdning. Hvis det er skummelt, er jeg der. Bare gi meg et mørkt hjørne å slå meg ned i, så går det bra.

Hva skjer?

Jobbmessig er jeg nyutklekket frilanser etter seks år som vert for YouTube-kanaler. Jeg begynte på WhatCulture og endte opp med å lansere WhatCulture Horror før jeg ble med i PlayStation Access -teamet, som jeg forlot tidligere i år for å forfølge et liv helt fokusert på det miserable og makabre. Jeg streamer skrekkspill, lager mine egne videoer om skrekkutgivelser, gjør voiceover for skrekkpodcaster, og jeg er enten programleder, forfatter eller gjest på morsomme prosjekter som kommer i min vei. Resten av tiden bruker jeg på å se på elendig reality-dating-TV. Alt handler om balanse.

Akkurat NÅ soler jeg meg imidlertid i glansen av å endelig ha fått Platinum -troféet på Inscryption etter nesten 100 timer med ofring av små skogsdyr. Det er et av de beste spillene i hele verden, og alle burde spille det. Det kan hende jeg gjør det igjen etter dette for å være ærlig. Hva er vel 100 timer til når du er frilanser?!

Kan du gi meg en oversikt over en dag i Ashs liv?

Akkurat nå er det ganske tilfeldig, og det liker jeg veldig godt. Det er vanligvis en eller annen form for kjedelig administrasjon, som e-poster eller oppdatering av det strålende skattearket mitt (det er virkelig en skjønnhet), blandet med filming, skriving eller strømming. Mange av dagene går med til å reise opp og ned i landet, siden alt som er morsomt på en eller annen måte holdes innenfor en radius på 160 kilometer fra Wolverhampton. Det går også mye tid med til å klappe kattene mine og åpne kjøleskapet.

Fra å være modell til å skrive og fra å produsere til å være programleder - hvordan har din erfaring med å sjonglere alle disse jobbene hos WhatCulture og PlayStation Access formet deg til den skumle programlederen og innholdsskaperen du er i dag?

Det har vært fantastisk å få oppleve så mange forskjellige deler av lignende bransjer og se hvordan de overlapper hverandre. Det har betydd at jeg i bunn og grunn har skapt min egen "pick 'n' mix"-jobb med alle favorittdelene mine - enten det er å stå foran kamera og plapre i det uendelige om spill og filmer eller å lage veldig gode regneark. Jeg mener det. Nevnte jeg den med skatten?

Men det viktigste jeg har tatt med meg, og det som har formet meg til den personen jeg er nå, er de fantastiske menneskene jeg har møtt på veien. Jeg har vært heldig som har fått mange venner blant kollegene, og jeg har fått opplæring av mennesker jeg virkelig beundrer både personlig og profesjonelt. Å jobbe som et team for å lage videoer betyr at du virkelig får utforsket dine sterke og svake sider i et superstøttende miljø - jeg ville aldri ha klart å bygge opp selvtilliten min og eksperimentere med kreativiteten min slik jeg kan nå uten å ha disse fantastiske vennene som har heiet på meg mens jeg har flakket rundt i bransjen. Og jeg heier på dem alle sammen også!

Det er tydelig at kjærligheten til grøssere er en stor del av din personlighet - hvordan har det blitt slik? Hvorfor er du ikke mer interessert i Wolverhampton Wanderers?

Jeg liker Wolverhampton Wanderers hvis de vinner.

Det er noen forskjellige ting som kommer sammen når jeg snakker om hva som brakte meg til skrekksjangeren. For det første har kjærligheten til skrekk alltid... vært der, egentlig. Jeg var et skikkelig beskyttet barn og en reddhare da jeg vokste opp, og jeg tror det gjorde meg sykelig nysgjerrig på alt som var litt skummelt. Jeg var redd for det, men det fikk meg til å ville vite mer. Jeg husker at bestevenninnen min på barneskolen så på filmer som var over 15 år gamle og beskrev handlingen i detalj for meg. Jeg visste at jeg ikke kunne se den, for da ville jeg få mareritt (takk for at du ga meg den leksjonen på den harde måten, sukk), men jeg ELSKET å høre henne gå i detalj om et mannshode som skranglet rundt i en vaskemaskin i Identity. Jeg føler at det er den interaksjonen som er min rolle på internett nå på en måte; å samle opp alle de interessante skrekkbitene og snakke om dem på en måte som inviterer folk til å utforske det videre.

Begge foreldrene mine er selvfølgelig også skrekkfans, og det har hatt en enorm innflytelse på meg, siden det alltid fantes i huset. Jeg leste Stephen King-bøker som jeg hadde arvet fra mamma, så skrekkfilmer sammen med pappa sent på kvelden og var alltid fascinert av mørke åndemanere og gjenopplivede skjeletter i fantasyspill - som var det pappa og jeg utelukkende spilte i årevis som brettspillhoder - og alt dette gjorde det til en fullverdig lidenskap.

Til slutt, skrekk som sjanger skaper alltid sin egen historie og sine egne historier, og du undersøker alltid hva den representerer eller er inspirert av. Jeg elsker hvor nært knyttet den er til menneskets natur og psykologi, at den har sitt hjerte i bålhistorier og muntlige fortellertradisjoner. Skrekk tapper inn i det urinstinktet som forbinder oss alle. Det er kult som bare faen.

I samme ånd - en liten fugl fortalte meg at du liker det gotiske mesterverket Van Helsing fra 2004. Fortell.

I dette essayet vil jeg...

Haha! Jeg elsker Van Helsing. Det er en av de filmene jeg så og så om igjen da jeg vokste opp, fordi den var en perfekt blanding av fantasy-epos og uhygge som fascinerte meg så mye. Jeg er en stor monsterjente, og det at Van Helsing er så fullpakket med beist fra hele litteraturen er kult som bare det. Og så er jeg jo også hypnotisert av Draculas bruder. Jeg er fortsatt usikker på om jeg vil være dem eller være sammen med dem.

Siden Van Helsing er kriminelt undervurdert og burde snakkes om minst tjue-tre prosent mer i alle daglige samtaler - har du noen andre "skjulte perler" du vil ta med i vannkjøler-samtalen?

Hvis vi snakker om undervurdert, så er jeg også Evolves fremste mester og vil dø på åsen for at det virkelig er et strålende kaiju-jaktspill. Vi hadde ikke hatt Dead by Daylight uten det!!! Ikke siter meg på det!!!

For anbefalinger litt mer utenfor allfarvei, Anything for Jackson er en skrekkfilm jeg nylig har sett om igjen og må anbefale som en skikkelig god hjemsøkt hus-film som trosser alle tropene du forventer av den typen film. For found footage-filmhoder som meg, Frogman kom ut i år og er også helt rå. Den er like tåpelig som tittelen antyder, med noen rare, rare, forferdelige scener som matcher.

Å, å, jeg vil også rope ut One Cut of the Dead for å være legitimt det mest jeg noensinne har ledd av å se på en skrekkkomedie. The Cornetto trilogy, Tucker and Dale vs. Evil, og One Cut of the Dead er som den ultimate helgeserien.

Hva er ditt favoritt skrekkspill gjennom tidene, og hvorfor?

Hvis du spør meg hva som er tidenes BESTE skrekkspill, vil jeg si Resident Evil 2 remake. Jeg tror ikke jeg har noen favoritt fordi jeg begynte med skrekkspill mye senere enn jeg begynte med skrekkfilmer og -bøker! Jeg holder fortsatt på å ta igjen de mange eldre titlene jeg ikke spilte da jeg vokste opp - jeg har nettopp streamet det første og andre Silent Hill spillet og hadde det helt fantastisk. Ikke be meg om å velge mellom de to, jeg prøver fortsatt å finne ut av det selv.

MADiSON er jeg veldig svak for, siden det kombinerer så mange forskjellige spillstiler i ett spill i løpet av de tre delene, og finalemonsteret Blue Knees har blitt litt av en maskot for skrekkmonstrene i huset mitt som Ash har bygget. Det er også et spill jeg har snakket mye om på PlayStation Access, så jeg er definitivt sentimental når det gjelder det. Så sentimental som man kan være for et spill med et demonisk vesen som oppfordrer deg til å fiske øyeepler ut av grammofoner, i hvert fall.

Dredge... åpenbart. Puppet Combos vell av retrospill, men Stay Out of the House spesielt. Dead Space. Control. Alan Wake II. Until Dawn. Resi 7. Og så spill med skumle stemninger snarere enn direkte skrekk, som Hollow Knight (som sannsynligvis er mitt favorittspill gjennom tidene) og Return of the Obra Dinn.

Å, vent, jeg kom akkurat på at The Last of Us er et skrekkspill, så jeg må nok si oppfølgeren, The Last of Us: Part II. Å gå fra den første, helt ikoniske historien om å desperat klamre seg til et glimt av håp i det postapokalyptiske mørket, til å slukke det og velte seg i vold og hat i oppfølgeren, gjør meg helt satt ut. Å se Ellies smerte utspille seg i et ustoppelig hevnoppdrag er én ting, men å bli tvunget til å orkestrere det som spiller er bare så mektig. I tillegg er klikkerne kule.

Hva er din favorittskrekkfilm gjennom tidene, og hvorfor?

The Descent. Det er den beste.

Hvilket er det beste monsteret fra hele fiksjonen?

Godzilla har virkelig mye å gå for nå, men vi må gi en liten applaus til Jotunn i The Ritual for å være skikkelig rar med et originalt monsterdesign. Jeg kommer alltid til å tenke på det når jeg tenker på disse tingene. Du kan også legge til bokstavelig talt hvilken som helst sjef fra Soulsborne-spillene her, men jeg velger Rykard Lord of Blasphemy for vibes. TOGETHAA.

For mobs er det skjeletter som vekkes til live igjen av en mørk og mektig magi som riket ikke forstår. Zombier og draugr er ok, men de er... rotete. Det må være de rene beinguttene for meg.

En overraskelse. Du våknet nettopp. Alt var en drøm. Beskriv din perfekte dag som bruktbilselger hos Ashes to Ash's Used Cars Dealership (nei, jeg gjør ikke dette bare fordi jeg er fornøyd med ordspillet. Vel, kanskje).

Det var som pokker. Jeg vet virkelig ingenting om biler. Hvordan havnet jeg her? Vil du kjøpe en bil? Send meg tilbake til en PlayStation så snart du kan. Eller til Xzibit fra Pimp My Ride, så han kan legge en i bagasjerommet for meg hvis jeg virkelig må bli.

Vanligvis ville jeg spurt om noe sjokkerende til slutt, men siden jeg har selveste Host of Spooks her, virker det ganske overflødig, så denne gangen spør jeg bare: Hvilken Pokémon synes du er den absolutt søteste?

Jeg elsker absolutt Espeon. Hun er en liten rosa katt! Jeg vet at jeg snakker mye om at jeg er skummel, men jeg er egentlig en liten katteelskende, rosahåret søtnos med et mykt karamellfarget sentrum.

Ok. Jepp. Nå MÅ jeg gjøre det. Så, hvordan ville du spist stakkars Espeon? Tilberedning, tilbehør og valg av drikke for å skylle det hele ned, takk.

Og jeg kan ikke tro at du er en så syk valp.

Glad du spurte. Stekt på spidd med honningglasur, for jeg føler at hun blir ganske søt i smaken. Chianti og hestebønner - for moro skyld, selvsagt. Jeg ville spart edelstenen i hodet hennes som en liten godbit til dessert. Jeg ville knust den som om jeg var i den lokale krystallbutikken.