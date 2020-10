Skrekkfilmer inntar Call of Duty: Modern Warfare og Warzone

Du ser på Annonser

Call of Duty-serien er ikke ukjent med å la ikoner fra skrekkfilmer være med i spillene, og årets Halloween-event blir intet unntak.

For etter uker med hinting har Infinity Ward gitt oss en trailer som viser mer av hva vi har i vente når Call of Duty: Modern Warfare og Call of Duty: Warzones The Haunting of Verdansk-event starter i morgen, og den bekrefter blant annet at Leatherface fra Texas Chainsaw Massacre og Billy the Puppet/Jigsaw-dukken fra Saw inntar spillet i form av både skins du kan betale for og kanskje som datakontrollerte fiender i en ny spesialmodus for Warzone om jeg forstår hintende meldinger riktig.

Det er selvsagt ikke bare en drøss med nye kosmetiske ting som er inkludert. Seksten såkalte Trick or Treat Supply Boxes vil befinne seg i Verdansk, og disse vil enten belønne deg med knask som sprayer, nye nærkampvåpen, våpendekorasjoner og slik eller knep som tilsynelatende vil få pulsen til å øke betraktelig.

Traileren viser også den tidsbegrensede modusen Zombie Royale, hvor spillere som blir drept på det nattlige kartet forvandles til zombier i stedet for å bringes til Gulagen. Hver spiller som drepes etterlater seg en sprøyte, og ved å plukke opp to av disse vil zombie-spillere få innta kartet som levende igjen.

Når det gjelder multiplayeren vil det skje flere interessante endringer. For eksempel vil hodet ditt forvandles til et gresskar om du dreper tre personer uten å dø. Dette vil så lyse opp om du klarer å drepe ti uten å dø, noe som kanskje blir lettere med den nye, automatiske JAK-12-haglen. Samtidig vil Domination-områder markeres med fugleskremsler, hodeskaller erstatter dog tags i Kill Confirmed og lignende visuelle endringer virkelig skape en skummel stemning overalt.

De største endringene kommer uansett i form av to nye moduser. Onslaughter plasserer en Juggernaut-drakt en tilfeldig plass på kartet, og laget som får tak i denne først må eskortere den utvalgte personen til et bestemt område. Den andre modusen er enkelt nok Snipers Only i Team Deathmatch.

The Haunting of Verdansk vil altså starte i morgen og vare ut den 3. november, så kos deg i mørket mens du kan.