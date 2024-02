Skrekkmesteren Dario Argento hyllet i ny dokumentarfilm

HQ

Med filmer som Suspiria, Phenomena, Tenebrae og Deep Red har den italienske skrekkmesteren Dario Argento sikret seg en plass i historiebøkene. Siden debuten på 70-tallet har hans fargerike spikerbitere aldri sluttet å fascinere og engasjere, til tross for en klar nedgang i kvaliteten fra midten av 90-tallet og utover.

Det er en mektig karriere som er verdt å feire, og som nå feires i dokumentarfilmen Dario Argento Panico, som følger den folkekjære regissøren fra hans første skritt med The Bird with the Crystal Plumage, og som er fylt med intervjuer med kolleger, familiemedlemmer og andre regissører.

Kort sagt, et must for alle oss skrekkentusiaster og fylt med interessante detaljer. Sjekk ut traileren nedenfor.

