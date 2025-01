Skrem naboene med en pappfigur av grev Orlok

HQ

Har du noen gang hatt lyst til å dele hjemmet ditt med en fryktelig stygg, lysten vampyr? Har du ikke? Vel, ikke jeg heller, men for freakene der ute kan du nå gjøre nettopp det takket være en ny pappfigur i naturlig størrelse av Nosferatus grev Orlok.

"Bring den hjemsøkende verdenen til Nosferatu inn i rommet ditt med Nosferatu Count Orlok standee," lyder produktbeskrivelsen på NBC-butikkens side. Mens vampyren forblir innhyllet i mørke i det meste av filmen, kaster denne gjengivelsen av Orlok litt lys over hans monstrøse form.

Med popcornbøtter som tar over filmmarkedet i 2024, vil vi kanskje se papputskjæringer bli mer fremtredende i år, men vi må vente og se hvilke karakterer som skiller seg like mye ut som grev Orlok for å fortjene sin egen pappstandee.

