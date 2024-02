Skrik-veteranen Kevin Williamson skal lage en TV-serie basert på Hitchcocks Vinduet mot gården.

HQ

Universal har bedt Scream-veteranen Kevin Williamson om å skrive manus til fire nye TV-serier. Ikke alle disse prosjektene er foreløpig kjent, men ett av dem er en nyinnspilling av Alfred Hitchcocks berømte Rear Window. I tillegg til den serien skal han også skrive manus til en helt ny TV-serie kalt The Waterfront, The It Girl, som er basert på boken med samme navn, og The Game. Williamson selv virker svært fornøyd:

"Jeg kunne ikke vært mer begeistret over å være en del av Universal Television-familien. Når man lager tv, er det så viktig å ha partnere som tror på deg, støtter deg og inspirerer deg. I Universal Television har jeg funnet akkurat det. Jeg gleder meg til å jobbe med et så fantastisk team og gjøre det jeg elsker å gjøre."

Takk, Deadline.