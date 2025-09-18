Skriv om engelsk fotballhistorie i Sumo Sheffields Nutmeg!

En av de nye spillannonseringene på Convergence Games Showcase i kveld kom fra Sumo Sheffield, da utvikleren presenterte for verden sitt syn på kortbasert retrofotballadministrasjon.

Prosjektet går under navnet Nutmeg!, og spillerne får i oppgave å omskrive engelsk fotballhistorie ved å lede noen av favorittlagene sine gjennom en 20-årsperiode på 80- og 90-tallet. Målet er å starte i fjerde divisjon og hjelpe laget med å rykke opp gang på gang, alt med det endelige målet om å utfordre på toppen av sporten.

Spillet er strukturert på en slik måte at halvparten av handlingen involverer et mer simulert element der du må sette opp treningsplaner, arrangere spilleroverganger, snakke med media, justere billettpriser og så videre. Dette kombineres med action på banen i form av intense kortkamper der du må overliste motstanderen din for å oppnå resultater på banen.

Spillet ble først unnfanget av medlemmer av utgiveren Secret Mode og Sumo Digital Academy, som etter å ha latt seg imponere av ideen, ble hentet inn på Sumo Sheffield for å bringe spillet til live i sin helhet. Det er ennå ikke satt noen eksakt dato for lanseringen, men vi er blitt fortalt at det vil skje en gang i 2026.

Sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.