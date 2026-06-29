Skuddveksling i VM-fanzonen i San José, California, fører til én død og én alvorlig skadet

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En skyting i en VM-fanzone i San José, California, resulterte i at én person ble drept og en annen alvorlig skadet, med livstruende skader, ifølge San José-politiet. Hendelsen etterforskes av politiet som et drap, og flere gater og barer i området ble stengt.

Skytingen skjedde søndag kveld på San Pedro Square i San José, et «populært underholdningssted» i San Francisco Bay Area der VM-fanzonen ligger, med storskjermer som viser VM-kamper direkte, selv om det ikke var noen direktesendte kamper på det tidspunktet, da dagens eneste kamp allerede var avsluttet (en 1–0-seier for Canada over Sør-Afrika).

Ifølge Reuters var det «sterk polititilstedeværelse, og en person på en båre, delvis dekket av et hvitt laken, ble fraktet bort i all hast». Den skadde var «i nød» og hadde blod rundt halsen og øvre del av ryggen, sa et vitne. Det foreligger ingen opplysninger om hvem eller hva som forårsaket skytingen.