Skuespiller Michelle Gomez sier hun støtter transrettigheter etter Harry Potter-casting

Michelle Gomez, den skotske skuespilleren kjent for sine roller i blant annet Doom Patrol, Doctor Who og The Flight Attendant, har kommet med en uttalelse til støtte for transrettigheter og transpersoner etter at hun fikk rollen i et Harry Potter-prosjekt.

Gomez har fått rollen som professor McGonagle i den kommende Pottermore Publishing- og Audible-lydserien av de syv originale Harry Potter-bøkene. Gomez har fått en del motbør for rollebesetningen, og har siden svart på sin Instagram-story (via Entertainment Weekly.)

"Jeg vil snakke direkte til bekymringene som har blitt reist om mitt engasjement i dette prosjektet. Jeg hører deg, og jeg forstår hvorfor dette er smertefullt for mange. Jeg vil være tydelig på at jeg står sammen med transpersoner, og jeg støtter transpersoners rettigheter - fullt ut og uten å nøle," skrev hun. "Da jeg takket ja til denne rollen, gjorde jeg det som en som alltid har elsket historiene og hva de betydde for så mange - spesielt de som fant trøst og identitet i den verdenen. Nå forstår jeg tydeligere hvor dypt komplisert og sårende denne assosiasjonen kan føles, og det tar jeg på alvor."

Andre medvirkende i prosjektet inkluderer Hugh Laurie som Humlesnurr, Matthew McFadyen som Voldemort, Riz Ahmed som professor Snape og Cush Jumbo som fortelleren. Den første boken kommer ut 4. november, og de påfølgende bøkene kommer hver måned.

