Skuespillere anklager Netflix for å betale minstelønn: "Vi ble aldri kompensert etter at serien ble en suksess"

De fleste av oss husker fengselsserien Orange is the New Black, en av Netflix' mest vellykkede produksjoner siden oppstarten, som sammen med Stranger Things, Wednesday og Dahmer tjente mye penger for strømmegiganten. Men til tross for suksessen fikk skuespillerne knapt en krone ekstra som belønning for innsatsen. Ifølge et intervju med The New Yorker forteller flere av de involverte nå om hvordan Netflix betalte utrolig lave lønninger - mindre enn 900 dollar per episode.

Kimiko Glenn, Emma Myles, Beth Dover, Alysia Reiner, Diane Guerrero, Taryn Manning og Lea DeLaria er blant dem som har avslørt hvordan det til syvende og sist kostet dem penger å være med i Orange is the New Black. Flere av dem var nødt til å opprettholde sine vanlige jobber ved siden av skuespillet for å tjene til livets opphold. Beth Dover sa for eksempel følgende under intervjuet:

"Det kostet meg faktisk penger å være med i sesong 3 og 4 siden jeg ble castet lokalt og måtte fly ut osv.".

"Men jeg var så glad for muligheten til å være med i en serie jeg elsket, så jeg tok støyten. Det er vanvittig."

Hun forklarte også hvordan Netflix løy til de involverte om hvor mye penger serien tjente. Til aksjonærene fortalte de en helt annen historie og skrøt av suksessen.

"De sier til oss: 'Å, vi kan ikke betale dere så mye, for vi kniper på pengene'."

"Men så forteller Netflix aksjonærene sine at de tjener mer enn de noen gang har gjort. Vi har på ingen måte fått en rettferdig kompensasjon."

Synes du at skuespillere i serier og filmer bør få ta del i suksessen, eller bør de få fast lønn uten bonus?