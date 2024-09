Skuespilleren James Earl Jones er død

HQ

Mannen med en av de mest berømte stemmene har gått bort. Skuespilleren James Earl Jones, som la stemme til den ikoniske antagonisten i Star Wars filmene, Darth Vader, har gått bort etter lang tids sykdom.

Han sto også bak stemmen til Mufasa i The Lion King. Han filmdebuterte i 1964 i filmen Dr Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb og medvirket også i Field of Dreams og A Prince in New York. Han tilbrakte også mange år som en anerkjent Broadway-skuespiller, og har blitt belønnet for sine skuespillerprestasjoner med en Emmy, Grammy, Tony og en Oscar.

James Earl Jones ble 93 år gammel. Våre tanker går til hans familie og venner.