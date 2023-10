Skuespilleren Keith Jefferson er død

HQ

For nesten to måneder siden kunngjorde den 53 år gamle skuespilleren Keith Jefferson på sosiale medier at han hadde fått diagnosen kreft. I dag bekreftet hans beste venn og skuespillerkollega Jamie Foxx at han har tapt kampen mot sykdommen og gått bort.

"Alt gjør vondt akkurat nå. Det er vanskelig å se gjennom disse bildene og gjenoppleve minnene av oss som hadde det så gøy. Kommer til å savne deg, mann. Kommer til å savne deg.... helt siden vi møttes på college, du har vært en utrolig sjel. Gud være med deg. Jeg trodde aldri jeg skulle få se ordene om min venn RIP Keith".

Jamie Foxx og Keith Jefferson har spilt mot hverandre i en rekke filmer, blant annet Django Unchained og senest i Netflix-filmen Day Shift. Keith var en tusenkunstner i showbiz, og kombinerte skuespill med produksjon og dubbing. Hans mest kjente filmer er Once Upon a Time in Hollywood, The Hateful Eight og Django Unchained.