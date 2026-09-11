Skuespilleren kjent for å ha lagt stemme til klovnen « Buggy i «One Piece» er død i en alder av 56 år

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I en trist nyhet i morges ble det kjent at stemmeskuespilleren Mike McFarland dessverre er død i en alder av 56 år, ifølge IGN.

McFarland, som var kjent for å ha lånt sin karakteristiske stemme til ikoniske roller som «Buggy the Clown» i One Piece, «Master Roshi» i Dragon Ball, Jean Kirstein i «Attack on Titan» og flere, døde McFarland etter å ha kjempet mot en aggressiv form for hjernekreft kjent som glioblastom, som han fikk diagnosen for i august 2025.

Anime-talentet vil bli savnet, ikke minst blant kolleger i bransjen som i stort antall har kommet frem for å dele sine tanker etter nyheten, blant annet J Michael Tatum og Alejandro Saab.

Hvil i fred, McFarland.