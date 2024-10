Skuespilleren Margo Martindale begår et dristig kupp i Prime Videos The Sticky

Prime Video Prime Video har begynt å presentere og kunngjøre prosjektene som vil debutere i desember. Til å begynne med har vi en ny komedieserie med karakterskuespilleren Margo Martindale i hovedrollen, der hun opptrer som en lønnesirupbonde i Canada som bestemmer seg for å gjennomføre et ambisiøst kupp.

Serien er kjent som The Sticky, og i henhold til den offisielle plott-synopsis, blir vi fortalt: "The Sticky er en komediedramaserie om Ruth Landry, en lønnesirupbonde som, på tross av et hjerteløst system, samler et team for å gjennomføre århundrets kanadiske kupp. Målet: landets overskudd av lønnesirup på flere millioner dollar."

The Sticky har premiere på Prime Video 6. desember, og med den premieren i tankene kan du se traileren med Margo Martindale i hovedrollen nedenfor.