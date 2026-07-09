Skuespilleren Peter Serafinowicz forteller hvordan han fikk rollen i filmen « Elden Ring, og om den overraskende rollen han har spilt i nesten alle Soulsborne-spillene

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De er kanskje ikke noe for alle, men når et Souls-spill fenger en fan, blir man vanligvis fan for livet. De dype, rike verdenene, de irriterende vanskelige kampene, den generelle avhengigheten det hele skaper. Skuespilleren Peter Serafinowicz ble helt oppslukt av FromSoftwares rollespill helt fra det første «Dark Souls», til det punktet at han sendte en melding til selskapet bak spillet for å høre om han kunne bli involvert.

I et klipp fra Russel Howards Five Brilliant Things»-podcast sa Serafinowicz at han kontaktet «programvareselskapet» bak spillet, så vi er ikke sikre på om han tok kontakt med Bandai Namco eller FromSoftware selv. Uansett hvem han snakket med, så fungerte det, for han klarte å sikre seg en viktig rolle i «Dark Souls 2» og alle spillene etter det (bortsett fra «Sekiro», ser det ut til).

Serafinowicz er skuespilleren som legger stemme til alle dødslydene for mannlige karakterer i Soulsborne-spillene. Så hvis du er i ferd med å kaste kontrolleren mot veggen etter å ha tapt mot Malenia igjen, tenk på at Brian Butterfield har gått gjennom alle disse pinefulle dødsfallene for din skyld.

Serafinowicz har også en rolle i den kommende filmen « Elden Ring, noe han sikret seg gjennom et tilfeldig møte med regissør Alex Garland. Forfatteren og regissøren av « Elden Ring-filmen var tilsynelatende klar over Serafinowicz’ begeistring for «Dark Souls», men før de fikk sjansen til å snakke videre, ble Garland dratt bort til et møte. På mottakelsen la Serafinowicz igjen en lapp med nummeret sitt, og klarte å snakke videre med ham for å sikre seg rollen.

Filmen « Elden Ring har premiere i mars 2028.